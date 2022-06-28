Я мало образованный человек: Татьяна Лазарева решила вернуться в Россию из Испании

Находившаяся на Украине, во время начала специальной операции, Татьяна Лазарева направилась в Испанию, где и проживает сейчас в своём доме для отдыха. Артистка могла бы жить за рубежом и дальше, но всё же хочет вернуться на родину.

У звезды в Испании имеется свой дом, и в данный момент она живет там. В связи с её резкими негативными высказываниями направленными в адрес российской власти, на нее обрушилась волна хейта и негодования со стороны соотечественников, но все же менять свою гражданскую позицию Татьяна Лазарева пока не собирается. Она также имеет намерение вернуться на родину, чтобы жить и дальше в своей стране, но сейчас не понимает, как это сделать. “Надо со всем разобраться… “- пятидесятипятилетняя звезда ТВ объяснила в одном из своих недавних интервью.

Муж телезвезды Михаил Шац после довольно резких высказываний в адрес россиян переехал в Израиль, и, в отличие от своей супруги, не собирается возвращаться на родину. Так как и его дочь находится за границей, он не видит смысла возвращаться в Россию.

Источник: www.starhit.ru