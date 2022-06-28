 

Александр Лукашенко предложил американским феминисткам делать аборты в Беларуси

28.06.2022, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на недавно вспыхнувшие протесты против решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборты.

По мнению главы государства, это решение является грубейшим нарушением прав человека.

Несмотря на то, что в самой Беларуси аборты разрешены в ограниченных случаях, Лукашенко заверил, что американки смогут без всяких препятствий прервать беременность в лучших клиниках Мозыря, Жабинки, Лунинца, Щучина и Ошмян. По его словам, белорусская медицина находится на высшем уровне и сможет оказать качественное обслуживание.

– Я думаю, что многие американки увидели и разочаровались в так называемой демократии. Они сами нас обвиняли в диктатуре и нарушении свободы слова, а сами что? Как так можно издеваться над собственным народом? Травят безоружных женщин слезоточивым газом, бьют дубинками. Что дальше? Пытать в тюрьмах их будут? Невозможно без ужаса смотреть на эти зверства. Поэтому мы с врачами посовещались и решили, что надо спасать девчат американских, все же не чуждые люди нам, а братья. С сегодняшнего дня наши белорусские клиники открывают двери для них,— заявил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, лучше всего проводить такие операции в сельских клиниках.

– Там и воздух чистый, лес, пейзаж. И врачи хорошие, натренировались на коровах и козах. Вы когда уезжать соберётесь, то вам настолько здесь понравится, что паспорт свой порвёте и здесь останетесь, у нас уезжающие девушки любят так делать, мы об этом позаботимся, – заметил он.

Лукашенко также не исключил, что в случае продолжающихся репрессий против американских женщин, будет вынужден ввести плату в долларах за пользование услугами белорусских клиник из-за большого притока желающих.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Госдума может запретить следователям «разваливать» дела за взятки

09.08.20 / Мнение: Что нужно для создания электромобилей в России

30.03.22 / Володин призвал расширить список экспортируемых за рубли товаров

06.01.22 / Бузова, которой нет, и тигрёнок – Личное мнение

04.03.22 / В магазине он стоит недешево, но иногда просто необходим: как сделать сухой шампунь самостоятельно

26.11.20 / Калифорния погибнет?

31.01.22 / В Нижнем Новгороде неизвестные обклеили плакатами «позор иноагенту»

22.04.22 / Представлен робот, который умеет адаптироваться к ситуации

08.06.21 / Мясо с красным вином, огурцы с помидорами и сыром: почему вредны привычные сочетания продуктов

08.12.21 / С 1 января семьи с детьми ждет увеличение социальных выплат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика