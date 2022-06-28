Александр Лукашенко предложил американским феминисткам делать аборты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на недавно вспыхнувшие протесты против решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборты.

По мнению главы государства, это решение является грубейшим нарушением прав человека.

Несмотря на то, что в самой Беларуси аборты разрешены в ограниченных случаях, Лукашенко заверил, что американки смогут без всяких препятствий прервать беременность в лучших клиниках Мозыря, Жабинки, Лунинца, Щучина и Ошмян. По его словам, белорусская медицина находится на высшем уровне и сможет оказать качественное обслуживание.

– Я думаю, что многие американки увидели и разочаровались в так называемой демократии. Они сами нас обвиняли в диктатуре и нарушении свободы слова, а сами что? Как так можно издеваться над собственным народом? Травят безоружных женщин слезоточивым газом, бьют дубинками. Что дальше? Пытать в тюрьмах их будут? Невозможно без ужаса смотреть на эти зверства. Поэтому мы с врачами посовещались и решили, что надо спасать девчат американских, все же не чуждые люди нам, а братья. С сегодняшнего дня наши белорусские клиники открывают двери для них,— заявил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, лучше всего проводить такие операции в сельских клиниках.

– Там и воздух чистый, лес, пейзаж. И врачи хорошие, натренировались на коровах и козах. Вы когда уезжать соберётесь, то вам настолько здесь понравится, что паспорт свой порвёте и здесь останетесь, у нас уезжающие девушки любят так делать, мы об этом позаботимся, – заметил он.

Лукашенко также не исключил, что в случае продолжающихся репрессий против американских женщин, будет вынужден ввести плату в долларах за пользование услугами белорусских клиник из-за большого притока желающих.

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