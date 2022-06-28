 

“В списке позорных звезд”: плюнувший в Россию Барских растоптал разродившуюся Тодоренко

28.06.2022, 11:52, Разное
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После начала спецоперации артист отменил все выступления России и заявил, что вычеркивает страну, в которой он в основном зарабатывал деньги, из своей географии. В одном из недавних интервью на “Ютуб” плюнувший в Россию Макс Барских среди прочего прошелся по своей коллеге-соотечественнице Регине Тодоренко.

Телеведущей, на днях разродившейся вторым ребенком, в последнее время и так пришлось нелегко. Будучи беременной, она очень переживала, но старалась занимать более-менее нейтральную позицию, за что на нее обрушился гнев многих земляков. Как пишет StarHit, Макс Барских попытался понять Регину Тодоренко, у которой муж из России и да вся жизнь здесь. Однако потом украинский исполнитель все же не выдержал и растоптал соотечественницу.

“Регина и так находится в списке позорных звезд Украины. Лично для меня она — большое разочарование,” – заявил настроенный против России музыкант.

Сам Барских понимает, что каждый сейчас делает свой выбор. По его мнению, этот выбор показывает, какой человек есть на самом деле. Что касается Тодоренко, то ей он может лишь пожелать удачи.

Напомним, Регина Тодоренко сейчас находится на Бали, куда она уехала вместе с семьей, чтобы подарить жизнь своему малышу. Недавно стало известно, что звезда родила девочку.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что самого Макса Барских включили в список позорных артистов.



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