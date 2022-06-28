 

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке

28.06.2022, 11:51, Разное
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Прославленная актриса умеет привести своих поклонников в шок: иногда в приятный, а иногда не очень. То она снимается полуголой, то светит своей пятой точкой, то играет мелодию на колоколах в храме. На этот раз Любовь Толкалина вновь удивила публику.

Вчера актриса оказалась очень активным пользователем социальных сетей и опубликовала в своем микроблоге сразу несколько интересных кадров. Сначала экс-супруга Егора Кончаловского показала ролик с репетиции ее любимой сказки “Русалочка” Ганса Христиана Андерсена.

В монохромном видео звезда театра и кино кажется белой, а из-за температуры воды, в которой ее нашел человек за камерой, ее тело, очевидно холодное. На фоне играет музыка в исполнении фортепиано, а актриса прикрывает руками свою оголенную грудь и соблазнительно улыбается.

Но на этом интересные кадры не закончились. Позже Любовь Толкалина предстала перед поклонниками уже в совершенно другом амплуа. Как она сама пояснила, видео было снято на площадке сериала “Мажор”. Актриса запечатлела себя крупным планом, в который попала ее окровавленная рука, словно держащая ее за шею. Жути кадрам добавляет отрывок из трагедии “Мария Стюарт”, который прочла актриса томным голосом.

Звезда театра и кино также поделилась фотографией с Павлом Прилучным, который исполняет в популярном сериале главную роль. Совместное селфи она подписала: “Парниша всегда был в гриме страстном”.



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