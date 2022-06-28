«Становимся слабее» – глобальное лидерство США вызывает у американцев всё больше сомнений

Согласно новому опросу Исследовательского центра Пью, среди граждан Соединённых Штатов преобладает мнение, что их страна утрачивает влияние на мировой арене. При этом более половины респондентов уверены, что Америка явно проигрывает в гонке с «усиливающимся» Китаем, передаёт The Washington Times.



AP

Какого мнения о положении США на мировой арене придерживаются сегодня американцы? Результаты одного из недавних аналитических обзоров рисуют не слишком радужную картину, пишет The Washington Times.

Согласно опросу Исследовательского центра Пью, среди граждан преобладает точка зрения, что Соединённые Штаты «ослабевают, в то время как Китай усиливается». «Похоже, что большинство взрослых американцев не думают, что их страна побеждает в соревновании за геополитическое влияние», — отмечает аналитик Эйдан Коннотон.

Почти половина американцев (47%) уверены, что США «утрачивают своё влияние» в мире. Чуть более трети полагают (32%), что позиции Вашингтона остаются неизменными. При этом только 19% считают, что страна «становится сильнее».

Примечательно, что 10% респондентов думают, что «слабеет» не Америка, а Китай. 22% сомневаются, что глобальное положение Поднебесной каким-либо образом меняется. В то же время 66% говорят, что КНР увеличивает своё влияние.

Исследование также выявило чёткое разделение по этому вопросу в зависимости от политических предпочтений. Республиканцы значительно чаще, чем демократы, заявляют, что влияние США в мире ослабевает (63% против 37% соответственно), заключает The Washington Times.