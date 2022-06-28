Россияне неправильно составляют рацион летом: главные ошибки

Эксперт «Level Kitchen», диетолог и автор пособий по здоровому питанию Антон Бердов пояснил россиянам, что нужно есть летом. Чтобы укрепить здоровье, необходимо правильно составлять рацион.

Диетолог утверждает, что залог хорошего самочувствия – соблюдение питьевого режима. К выбору напитков важно подойти ответственно. Эксперт считает, что нельзя пить ледяную воду в сильную жару. Холодная жидкость, попадая в организм, снижает общую температуру. Употребление ледяных напитков может привести к развитию ангины.

В жаркую погоду нужно отдавать предпочтение зеленому чаю. Напиток отлично утоляет жажду и тонизирует организм. Можно пить газированную минеральную воду, но в небольшом количестве. Следует отказаться от сильногазированных напитков и ненатуральных соков – в них содержатся сахар и консерванты. Употребление в сильную жару так называемых «энергетиков» чревато увеличением нагрузки на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему.

Антон Бердов: «Я не устану говорить о вреде новомодных, непонятно кем придуманных диет. Чтобы сбросить лишний вес, люди полностью отказываются от пищи, надеясь, что жара ускорит процесс жиросжигания. Диета «работает» совсем не так. Нельзя, нельзя голодать. Сбрасывать вес нужно постепенно, он будет уходить медленно. Полный отказ от пищи влечет за собой расстройство пищеварения, обмороки, снижение работоспособности».

Диетолог рекомендовал не отказываться от мяса, рыбы и яиц летом. Эти продукты богаты белком, который не зря считают «строительным» материалом для клеток.

Источник: lenta.ru