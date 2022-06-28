Мнение: На выход

Британский гостиничный оператор IHG (бренды Holiday Inn, Interсontinental, Crowne Plaza) прекращает свою деятельность в России, сообщила пресс-служба компании.

Как уже установлено опытным путем на примере Макдональдса, «импортозамещение» в сфере услуг – это не про «жрать» или «спать» (как в случае с уходящим сетевым гостиничным бизнесом). Это – про технологии управления в первую очередь. Замещать нужно в первую очередь их, иначе на выходе будут получаться «Жри и вали» или «Отель «Шконка Континенталь».

В этой связи, кстати, весьма характерна история крупнейшей в мире по капитализации компании «Арамко» – саудовской государственной нефтяной компании. Саудовский король Абдулазиз продал за символические 2 тысячи долларов права на разработку месторождений западным корпорациям, которые выстроили в Королевстве всю инфраструктуру, завезли все необходимое оборудование, инженеров, управленцев, техперсонал. А саудиты учились. Учились долго – несколько десятилетий, посылая своих подданных на учебу, проводя их по производственной лестнице компании снизу вверх (а не наоборот), и только через несколько десятилетий начали выкупать долями выстроенный бизнес, постепенно перехватывая управление им, включая и стратегическое.

Итог – перед глазами. Крупнейшая в мире компания, глобальный игрок, системообразующий субъект.

У нас было тридцать лет. И триллионы долларов. Только в виде дивидендов российские компании выплатили иностранным участникам порядка десяти триллионов долларов за эти годы, как пишет Незыгарь со ссылкой на “комиссию Рябухина” из Совета федерации. И на выходе – всё те же лозунги про какое-то импортозамещение с обязательным добавлением традиционного слова «надо».

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