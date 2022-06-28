Прием бета-каротина и ванночки с морской солью: как позаботиться о коже, волосах и пяточках перед отпуском

Лето – время отпусков. В жаркий сезон многие люди планируют путешествие на море, чтобы насладиться отдыхом на пляже. Но важно помнить, что ваши волосы, пятки и кожа нуждаются в заботе. Необходимо подготовить свое тело к пляжному отдыху, чтобы навести красоту. В статье мы расскажем, как позаботиться о коже, волосах и пяточках перед отпуском.

Прием бета-каротина

Перед планируемым отпуском следует начать принимать бета-каротин. Его дозу нужно увеличивать постепенно. Это средство поможет вам получить и сохранить красивый загар. Прием бета-каротина следует сочетать с обработкой кожи настоем календулы. Она успокаивает эпидермис и предотвращает солнечные ожоги.

Если вы не хотите принимать биодобавки, то ежедневно включайте в свой рацион морковь и другие плоды красного цвета. Они богаты бета-каротином.

Если после зимы ваша кожа выглядит очень бледной, то в начале отдыха принимайте короткие солнечные ванны, постепенно увеличивая их продолжительность. Иначе вы рискуете обгореть.

Пилинг

Отшелушивающие процедуры необходимы для красоты кожи. Приготовьте домашний скраб из морской соли, сахара и растительного масла. Это средство поможет вам избавиться от омертвевших клеток.

После процедуры ваша кожа станет мягкой и эластичной. Пилинг подготавливает эпидермис к принятию солнечных ванн. Вы избавитесь от сухости кожи, а также быстро получите загар, который сохранится на долгое время.

Как позаботиться о волосах

Жаркое лето – трудное время для волос. Поэтому перед отпуском следует позаботиться о шевелюре.

Начните с обрезки кончиков. Это избавит их от сечения. Регулярно наносите на волосы натуральные ухаживающие масла. Распределяйте их по всей длине прядей – от корней до кончиков. Эти средства питают шевелюру, а также предотвращают ее пересыхание. Наиболее полезно для прядей кокосовое масло. Оно подходит для волос любого типа.

Возьмите с собой в путешествие уходовые средства, которые защищают шевелюру от солнца, а также соленой и хлорированной воды. Как можно реже пользуйтесь горячими инструментами для волос. После мытья сушите голову естественным путем.

Депиляция

Летом мы носим открытую одежду и купальники. Поэтому целесообразно подумать о депиляции ног, подмышек и области бикини.

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Если вы хотите избавиться от нежелательной растительности на несколько недель, то лучше всего использовать восковую эпиляцию или шугаринг. Эти методы дают наиболее продолжительный эффект.

Если вы предпочитаете удалять волосы в домашних условиях с помощью бритвенного лезвия, то используйте пену для бритья. После процедуры нанесите на кожу крем с успокаивающим действием.

Уход за ступнями

Далеко не все женщины тщательно ухаживают за пятками зимой и весной. Если вы пренебрегали уходом за ступнями, то перед отпуском их следует привести в хорошую форму.

Сделайте теплую ванночку для ног с морской солью и вашим любимым эфирным маслом. Когда кожа размягчится, осторожно удалите огрубевшие участки с помощью мягкой терки. Затем нанесите увлажняющий крем. Проводите эту процедуру каждую неделю.

Каждый вечер после купания в море наносите на пятки уходовые средства с мочевиной и увлажнителями. Они помогут смягчить огрубевшую кожу, удалить омертвевшие клетки и восстановить запас влаги в эпидермисе.

Заключение

Перед отпуском приведите в порядок свои волосы, кожу и пятки. Это поможет вам красиво выглядеть на пляже и получить хороший загар.