 

Мнение: Творец холодов

27.06.2022, 23:45, Разное
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Свежая обложка "Шпигеля".
Холода им из России оказывается засылают.

Источник: Colonel Cassad



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