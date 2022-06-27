Цветной френч и не только: какой маникюр будет на верхушке трендов летом 2022

Летом наши руки всегда находятся на виду. Поэтому многим женщинам хотелось бы сделать красивый маникюр. В этом году список модных летних оттенков очень широк. Он включает в себя как яркие, так и нюдовые варианты. В статье мы расскажем, какой маникюр будет на верхушке трендов летом 2022 года.

Цветной френч

Цветной френч – один из самых трендовых летних дизайнов. Основа ногтя может быть как прозрачной, так и выполненной в пастельных тонах: бежевых, молочных, телесно-розовых, светло-голубых.

Покрасьте кончик ногтя в модные летние оттенки: салатовые, розовые, желтые, малиновые, сиреневые, оранжевые.

Однотонный

Сейчас во всем мире прослеживается тренд на простоту и минимализм. Поэтому однотонный маникюр еще долго будет оставаться на пике популярности.

В жаркое время года особенно уместны летние оттенки, связанные с природой и солнцем: зеленые, небесно-голубые, желтые и оранжевые. Они подойдут как для длинных, так и для коротких ногтей.

Нюдовый

Нюдовый маникюр создает ощущение нежности и изысканности. Его можно сочетать с любым цветом одежды. Вы можете использовать для его создания как глянцевый, так и матовый лак. Этот маникюр подходит для ногтей любой формы.

Если вы хотите украсить ногти в нюдовых тонах рисунком, то он должен быть минималистичным и лаконичным. Лучше всего использовать узор в виде тонких линий.

С рисунками

В этом сезоне будет очень популярен дизайн, связанный с летней природой. Вы можете украсить свои ногти изображениями фруктов, ягод, цветов, бабочек, а также рисунками на морскую тематику.

Фрукты и ягоды

Фруктово-ягодные рисунки смотрятся аппетитно и красиво. От них просто невозможно отвести взгляд.

Такой дизайн прекрасно выглядит как в глянцевом, так и в матовом исполнении. А яркие летние цвета придают ему особую сочность и привлекательность.

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Бабочки

В этом сезоне очень модным будет дизайн с рисунками бабочек. Они символизируют лето и легкость. Очень красиво и ярко смотрятся рисунки бабочек в сочетании с желтой, розовой и голубой основой. Если же их нанести на лак прозрачного, нюдового или молочного цвета, то такое сочетание будет выглядеть очень нежно и изящно.

Цветы

Очень красиво смотрятся рисунки цветов: ромашек, пионов, маков, роз. Они выглядят по-летнему нежно как в ярком исполнении, так и в пастельных тонах.

Морская тематика

Украсьте свои ногти рисунками на отпускную морскую тематику. Это могут быть изображения морских волн, парусов, рыб и пальм. При их создании отдавайте предпочтение голубым, бирюзовым, синим и изумрудным оттенкам.

Заключение

Летом этого года будут популярны самые разные идеи маникюра – от минималистичных до экстравагантных. Вы всегда сможете найти модный вариант на свой вкус.