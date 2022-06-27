 

Советник главы МВФ: «С точки зрения закона после введения санкций все долги России переходят к США и ЕС»

27.06.2022, 21:57, Разное
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Советник руководителя Международного валютного фонда Джеймс Росс Тричер в эфире Bloomberg TV заявил, что санкции против России могут привести к катастрофическим последствиям для Евросоюза и Соединённых Штатов Америки.

«Согласно действующим законам, если должник не может рассчитаться по своим обязательствам из-за действий третьих лиц, то именно они должны расплачиваться за него. Россия платить готова, однако США и ЕС ограничили Москву в этом праве. Таким образом, весь долг России может перейти к Западу», – уверен Тричер.

Как отмечает эксперт, в англосаксонской правовой системе прецедент является основным источником права. Он напомнил о нескольких громких судебных процессах, которые могут стать основой для вынесения решения по делу о дефолте России. Например, в 1956 году суд Вашингтона обязал федеральное правительство оплатить все долги Роберта Джефферсона, который не мог выполнить свои обязательства из-за включения в список иностранных агентов – Citibank, где у него был открыт счёт, отказывался принимать средства.

Суммарный внешний долг России к 1 апреля 2022 года составляет порядка 450 млрд долларов США. В случае, если ответчиками по делу о дефолте будут признаны страны, которые ввели санкции против Москвы, то вся эта сумма может быть распределена между ними.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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