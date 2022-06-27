Скандалы: Набиуллину попросили разобраться

Введенной комиссией за валютные счета заинтересовались в Госдуме

Продолжают накаляться страсти вокруг новой практики ряда банков, взимающих комиссии с владельцев валютных счетов. Масла в огонь щедро плеснул глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов: в своем Telegram-канале законодатель обратился к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой вмешаться в ситуацию и «принять необходимые меры в отношении коммерческих банков с целью защиты прав и интересов физических и юридических лиц». Ранее глава регулятора обозначила свою позицию по этому вопросу, пообещав держать его на контроле.

Нилов ссылается на российское законодательство, которое «не предусматривает возможности в одностороннем порядке устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета со стороны банка». Напоминая о непростой экономической обстановке в стране, парламентарий считает «недопустимым использование накоплений граждан для приобретения финансовой выгоды со стороны финансовых институтов».

Между тем у проблемы есть две равновеликих грани — потребительская и банковская. И учитывать надо все обстоятельства, а не только интересы вкладчиков, держащих на счетах около $90 млрд. Эту мысль ранее озвучила сама Эльвира Набиуллина, заметив, что из-за западных санкций банки лишились возможности безопасно использовать доллары и евро, то есть, у них значительно выросли риски. Валютные счета становятся дороже в обслуживании, а значит, возникает дилемма: либо эти инфраструктурные расходы надо компенсировать, либо — снизить объем операций с валютой.

По словам Набиуллиной, в отношении депозитов закон прямо запрещает одностороннее ухудшение условий для клиентов, но с текущими и карточными счетами все сложнее: с каждым случаем придется разбираться отдельно. В адресованном банкам письме регулятор указал, что считает недопустимым вводить комиссии «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов». В общем, вырисовывается безрадостная картина — как для вкладчиков, так и для кредитных организаций. И тем, и другим предстоит как-то выбираться из этой коллизии. «Не возьму в толк, зачем они баксы в банке держат. Старый добрый матрац уже не в ходу» — подобного рода реплики в соцсетях неплохо иллюстрируют тупиковость ситуации. Решений, которые бы оправдали себя на сто процентов, здесь просто нет.

«Рыночная экономика неотделима от рисков, включая валютные, — рассуждает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. — Конечно, права потребителей, вкладчиков банков требуют уважения, но не в расширительном контексте: где-то всегда есть предел. От ослабления валютных курсов, которое происходит по объективным макроэкономическим причинам, никто не застрахован. Исходя из своих представлений о депозитной политике и политике формирования пассивов, каждый банк волен устанавливать такие тарифы, которые он считает нужным. Исходя из логики наших законодателей, ущемлением прав граждан можно назвать что угодно, скажем, падение доллара с 80 до 50 рублей».

На взгляд Беляева, ничто не мешает банкам сделать следующий шаг, и вслед за комиссиями ввести отрицательные ставки по валютным счетам. Запретить это ЦБ не в состоянии. Скорее, регулятор сможет законодательно ограничить аппетиты банков, устанавливающих в своих обменниках абсолютно произвольные, намного выше официальных, обменные курсы валют.

«Факт остается фактом: российские банки, особенно те, что отключены от системы SWIFT, буквально стонут от валютных пассивов, для них это тяжелейший камень на шее, — говорит финансовый аналитик Сергей Дроздов. — В условиях санкций валютные операции не проведешь, а обслуживать эти «мертвые» счета надо, причем расходы и риски возрастают. Ничуть не лучше приходится и людям: основная масса купила доллары в диапазоне 70-80 рублей, а сейчас, когда рубль укрепился до 50, валюту даже близко не продашь по такой цене. В-общем, созданы условия, когда владелец валютного счета вынужден либо платить комиссию в 12% (по 1% в месяц), либо, что намного хуже, добровольно-принудительно менять доллары и евро на рубли по внутреннему курсу банка — с убытком в 30%, а то и больше. Это только за границей валюта сохраняет своей королевский статус, принимается всеми на ура, как универсальная ценность и средство платежа. У нас она никому не нужна».

Георгий Степанов

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”