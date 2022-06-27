 

Милявская проговорилась о размере пенсии Пугачевой

27.06.2022, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лолита Милявская пояснила о своих пенсионных выплатах, и невольно поделилась информацией о сумме выплат Алле Пугачевой.
Известная и довольно эпатажная артистка Лолита Милявская высказалась по поводу своей пенсии. Отвечая на вопросы журналистам, звезда совершено случайно пояснила о размере социальных выплат от государства Пугачевой.

Милявская сообщила, что Алла Борисовна как пенсионер получает менее тысячи долларов. Все звания и награды, присвоенные государством, являются только прибавкой к пенсионным выплатам. Певица также поделилась, что оформленная ею социальная выплата составляет приблизительно 23 тысячи рублей, а вот у Примадонны вдвое больше, потому что та является Народной артисткой СССР.

Для населения РФ такие пенсии могут казаться достаточно высокими, но нужно не забывать, что расходы Пугачевой значительно превышают траты обычного гражданина РФ.

Стоит отметить, что по рассказам близких и знакомых, бюджетом семьи заведует Галкин. Примадонна не вникает в статьи расходов, полагаясь на своего супруга. Напомним, что на данный момент Алла Пугачева вместе с супругом и детьми проживает в Израиле. Правда артистка утверждает, что к осени вернется на Родину.

Источник: ctnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.21 / Киркоров назвал себя олицетворением зла в фильме «Последний богатырь»

09.01.22 / Мнение: Научная фантастика – это литература для луддитов

17.05.22 / N-TV – немцев больше беспокоит рост цен, чем Украина и коронавирус

04.04.22 / Мнение: Непрямые решения

15.04.22 / WSJ – США увеличат передачу разведданных Киеву по Донбассу и Крыму

25.04.21 / Люксембург вышлет из страны собаку российского дипломата

04.05.21 / «Радио Свобода» будет распространять листовки с распечатками запрещённых эфиров

18.05.22 / Мнение: Будущее Запорожья с Россией

18.05.22 / Для строительства Шестого транспортного кольца Москвы потребуется полный перенос Твери

20.01.22 / Мнение: Хроника выздоровления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика