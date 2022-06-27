Милявская проговорилась о размере пенсии Пугачевой

Лолита Милявская пояснила о своих пенсионных выплатах, и невольно поделилась информацией о сумме выплат Алле Пугачевой.

Известная и довольно эпатажная артистка Лолита Милявская высказалась по поводу своей пенсии. Отвечая на вопросы журналистам, звезда совершено случайно пояснила о размере социальных выплат от государства Пугачевой.

Милявская сообщила, что Алла Борисовна как пенсионер получает менее тысячи долларов. Все звания и награды, присвоенные государством, являются только прибавкой к пенсионным выплатам. Певица также поделилась, что оформленная ею социальная выплата составляет приблизительно 23 тысячи рублей, а вот у Примадонны вдвое больше, потому что та является Народной артисткой СССР.

Для населения РФ такие пенсии могут казаться достаточно высокими, но нужно не забывать, что расходы Пугачевой значительно превышают траты обычного гражданина РФ.

Стоит отметить, что по рассказам близких и знакомых, бюджетом семьи заведует Галкин. Примадонна не вникает в статьи расходов, полагаясь на своего супруга. Напомним, что на данный момент Алла Пугачева вместе с супругом и детьми проживает в Израиле. Правда артистка утверждает, что к осени вернется на Родину.

Источник: ctnews.ru