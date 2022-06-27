Скандалы: Снять стресс и разбогатеть

Как в России развиваются лотереи и зачем они нужны

Мало кто задумывается, что лотереи – это не только приятный способ отдыха и шанс разбогатеть, но и за счет целевых отчислений в бюджет РФ инструмент финансирования спорта, в том числе профессиональных спортсменов. Кроме того, в последние годы лотереи все больше перемещаются в онлайн и представляют собой высокотехнологичную IT-платформу, которой, как и многим, пришлось оперативно адаптироваться к реалиям изменившегося времени. О том, чем еще интересны лотереи в настоящем и что ждет их в будущем в видеоинтервью «Газете.Ru» рассказала заместитель генерального директора российского IT-холдинга S8 Capital (куда входит бренд «Столото») Екатерина Тутон.

Об интересе россиян к лотереям

Бытует мнение, что, когда наблюдаются разные сложности, в том числе экономические проблемы, население бросается играть в лотереи и покупать лотерейные билеты. Но на самом деле, поскольку лотерея – это развлечение, причем достаточно мягкое, экологичное и радостное, то в основном люди, конечно, развлекаются, когда у них все хорошо, спокойно, комфортно, когда они немного скучают. Но нельзя забывать, что лотерея – это также средство утилизации стресса. Когда высок уровень тревожности, то люди от него избавляются, в частности, играя в лотереи или, например, в какие-то компьютерные игры.

В сегменте развлечений мы конкурируем с такими цифровыми развлечениями как онлайн-кинотеатры или онлайн-игры.Мы рассчитываем на то, что сейчас, когда с рынка ушли западные поставщики, платформы и игры, россияне смогут уделять больше внимания такому традиционному для нас развлечению, как лотерея. Один из наших флагманских продуктов, который известен своими мешочком и бочонками – это уникальное российское изобретение, такой лотереи как «Русское лото» нет больше нигде в мире.

Хотя, как ни странно, проникновение лотерей у нас не такое высокое, как, например, в Испании или США. В СССР в лотереи играло 70% населения старше 18 лет, сейчас – чуть больше 30%. Причем это проникновение улучшилось с тех пор, как в 2014 году все лотереи стали государственными. Организаторами лотерей по закону стали Министерство спорта и Министерство финансов, а контроль за проведением лотерей в нашей стране возложен на Федеральную налоговую службу.

И обязательно нужно сказать, что, если для участников лотереи – это способ утилизации стресса и получения ярких эмоций, то для государства это источник пополнения бюджета. В соответствии со 138 ФЗ целевые отчисления от проведения лотерей направляются на поддержку спорта, финансирование олимпийской сборной и спорта высоких достижений.

По итогам 2021 года от распространения билетов под брендом «Столото» целевые отчисления составили 2,6 млрд рублей, а общие отчисления, включая налоги и сборы – 7,5 млрд рублей.Для сравнения, страна потратила на участие российской олимпийской сборной в Пекине 7 млрд рублей, и еще 400 млн рублей пошли на антиковидные меры. Так что можно смело говорить, что лотереи внесли и вносят заметный, ощутимый вклад в пополнение бюджета, развитие спорта и, таким образом, в улучшение качества жизни россиян.

Для сравнения, страна потратила на участие российской олимпийской сборной в Пекине 7 млрд рублей, и еще 400 млн рублей пошли на антиковидные меры. Так что можно смело говорить, что лотереи внесли и вносят заметный, ощутимый вклад в пополнение бюджета, развитие спорта и, таким образом, в улучшение качества жизни россиян.

О миграции лотерей в онлайн

Мы видим, что доля онлайн растет. Мы видим, что приходит более молодая аудитория, для которой более удобна и более комфортна покупка лотерейных билетов онлайн, поскольку мобильное приложение или сайт для них более привычная среда, чем поход ногами до магазина рядом с домом.Дальше эта доля будет бесспорно продолжать расти, потому что даже более старшее поколение начинает больше пользоваться смартфонами и разными цифровыми платформами.

Надо также сказать, что за последние пару месяцев мы заметили большое влияние текущей геополитической ситуации, потому что многие иностранные IT-подрядчики ушли с рынка. При этом на сегодняшний день проведение лотерей в России – это очень высокотехнологичный бизнес. В нашем ландшафте между собой соединено более 140 IT-платформ и систем. В сутки проводится около 600 выигрышей, и каждый день выплачивается около 500 тысяч выигрышей. Можете себе представить, какой это объем данных?Система может обрабатывать до 800 финансово значимых сквозных транзакций в секунду.

Конечно, когда ушли международные платежные сервисы, мы очень быстро и оперативно подключили «Систему быстрых платежей». Это произошло бесшовно. Пользователи не почувствовали никакого дискомфорта. Надо сказать, что и разворот в IT у нас произошел достаточно быстро, слава Богу, не было никаких сбоев. Правда, в данном случае надо надеяться не на господа Бога, а на грамотно построенную информационную платформу, на хорошо собранные и грамотно организованные системы безопасности, на IT-ландшафт, на квалификацию специалистов.

Основное ядро всей лотерейной системы, которая занимается проведением выигрышей, распространением билетов, выплатой выигрышей, основано на собственных разработках. Никто не мог предположить ту ситуацию, в которой мы окажемся. И то, что это ядро было написано специалистами внутри, которые много лет разрабатывали и поддерживали эту систему – это большая удача. В свое время в этом была заложена правильная логика, которая помогла выстоять в ситуации достаточно необычного операционного изменения.

Мы были одними из крупнейших пользователей таких IT-систем, как SAP, SAS, Oracle. В течение трех дней мы перенесли все с западных «облаков» на российские. Это колоссальные объемы данных, но все сохранено.Все произошло бесшовно, для пользователей не было никаких потрясений.Надо сказать, что персональные данные всегда хранились только на российских серверах без трансграничной передачи данных, что, конечно, тоже сильно помогло в текущей ситуации.

Контроль за честностью розыгрышей – на самом высоком уровне

Для лотереи ключевым фактором является доверие, потому что, если участники не доверяют, то никто не будет и покупать лотерейные билеты. В этом смысле наше законодательство построено достаточно грамотно: контроль за проведением и выплатой выигрышей, за формированием призового фонда ведет Федеральная налоговая служба. Она осуществляет регулярные проверки.

Крупнейший оператор АО «ГСЛ» и распространитель гослотерей АО «ТК «Центр» являются членами налогового онлайн-мониторинга ФНС. Таким образом, это многоуровневая система, которая на каждом этапе все проверяет. Более того, нужно помнить, что, когда вы покупаете лотерейный билет, вам всегда пробивают чек. Если чек пробит в фискальном аппарате, эти данные тоже поступают в Федеральную налоговую службу, соответственно, идет кросс-проверка. Плюс при пробитии чека данные об игровой комбинации, о стоимости билета поступают в лотерейную систему.Системы независимого контроля стоят в Министерстве спорта и Министерстве финансов.

Призовой фонд формируется на основе выручки от продажи билетов, поэтому в розыгрыше участвуют только проданные билеты. По закону (это как раз то, что отличает лотереи от азартных игр), всегда есть победитель. Призовой фонд всегда выплачивается победителям, и, если в течение года суперприз или джек-пот снят не был, он принудительно распределяется между участниками.Отчасти именно на этом построено шоу «Новогоднего миллиарда», которое мы все знаем и любим.

По итогам 2021 года общий разыгранный призовой фонд лотерей под брендом «Столото» составил 34 млрд рублей, и выигрышными оказались 178 млн билетов. Если посчитать на 12 месяцев, это примерно 14,5 млн выигрышных билетов каждый месяц, и примерно 2,8 млрд рублей разыгрывается ежемесячно.

По итогам прошлого года у нас в стране появилось 1399 новых лотерейных миллионеров. Также по статистике каждую неделю в России появлялось 26 лотерейных миллионеров. Миллионерами мы считаем выигравших от миллиона и больше. Были победители с очень крупными выигрышами – один человек выиграл в «Спортлото» 514 млн рублей. Были и меньшие выигрыши – и 100 млн рублей, и 50 млн рублей, и суммы чуть поменьше. Но, конечно, победителей с такими крупными суммами значительно меньше, чем победителей с более скромными выигрышами. И, конечно, мы за них всегда радуемся.

О кибербезопасности

Для нас безопасность участников лотерей стоит во главе угла. Вместе с партнерами по цифровой безопасности и правоохранительными органами ведем неустанный мониторинг мошеннических ресурсов, которые выдают себя за государственные лотереи. Этот мониторинг ведется 24/7, 365 дней в году. Как только такие ресурсы обнаруживаются, мы их блокируем с помощью правоохранительных органов. Понятно, что это касается не только лотерей. Сейчас мошенники мимикрируют подо все популярные цифровые ресурсы, чтобы если уж не деньги у вас украсть, то хотя бы персональные данные.

Поэтому мы напоминаем пользователям, что необходимо соблюдать цифровую гигиену, быть внимательным.Это базовые вещи.

А что касается лотерей, то есть два ключевых правила. Во-первых, невозможно выиграть в лотерею, если вы не покупали лотерейный билет, а во-вторых, российские государственные лотереи никогда и ни при каких обстоятельствах не просят участников что-либо оплатить за получение выигрыша. Например, налог с крупного выигрыша уплачивается распространителем, и победитель получает сумму выигрыша за вычетом налога. Если вас попросили что-то заплатить за получение выигрыша, это сто процентов мошенники. Это очень легко запомнить.

По итогам 2021 года таких заблокированных мошеннических ресурсов было более 20 000.Причем, если в первом полугодии таких ресурсов было примерно 7 000, то во втором полугодии мошенническая активность выросла и их было заблокировано уже 15 000. Это различные фишинговые рассылки, лендинги, сайты, звонки, в общем, цифровые инструменты.

О будущем отрасли

Бесспорно, мы все двигаемся в цифру. Бесспорно, доля цифры будет расти. Бесспорно, мы продолжим конкурировать с пользовательским опытом в развлечениях. Поэтому здесь то качество контента, то качество контакта и то качество эмоционального удовольствия, которое получает пользователь, станет ключевым. Механика лотереи достаточно понятна. Но все равно мы привыкаем к определенному качеству потребления контента, визуализации, удобства. Поэтому если эти элементы не будут присутствовать, интерес будет падать.

Константин Журавлев