“Возможности шантажа”: беглянка Хаматова грудью встала на защиту переобувшегося Миронова

Евгений Миронов в начале этого месяца отправился в ДНР и ЛНР, чтобы своими глазами оценить масштабы происходящей там трагедии. Актер пообщался с местными жителями и, по его словам, полностью пересмотрел свои взгляды. Так, теперь он рвется на помощь труппе Донецкого областного академического театра и даже считает, что должен взять над ним шефство.

В искренность артиста слабо верится Чулпан Хаматовой. Она убеждена, что человек, который недавно еще выступал против специальной операции, не мог так быстро переобуться и изменить свою точку зрения. Актриса предположила, что ее коллега подвергся прессингу со сторону правительства. “Знаю возможности шантажа, к которому могут прибегать российские власти”, – встала она грудью на защиту Миронова при беседе с журналистами.

Напомним, сама Хаматова, как и многие российские звезды, недавно сбежала из России. Причиной тому стало начало специальной операции на Украине. Актриса перебралась в Латвию, где у нее есть недвижимость. Однако сообщается, что жизнь за бугром оказалась не так проста, как казалось поначалу. Так, за границей платить столь высокие гонорары ей не захотели.