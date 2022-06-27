 

“Возможности шантажа”: беглянка Хаматова грудью встала на защиту переобувшегося Миронова

27.06.2022, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евгений Миронов в начале этого месяца отправился в ДНР и ЛНР, чтобы своими глазами оценить масштабы происходящей там трагедии. Актер пообщался с местными жителями и, по его словам, полностью пересмотрел свои взгляды. Так, теперь он рвется на помощь труппе Донецкого областного академического театра и даже считает, что должен взять над ним шефство.

В искренность артиста слабо верится Чулпан Хаматовой. Она убеждена, что человек, который недавно еще выступал против специальной операции, не мог так быстро переобуться и изменить свою точку зрения. Актриса предположила, что ее коллега подвергся прессингу со сторону правительства. “Знаю возможности шантажа, к которому могут прибегать российские власти”, – встала она грудью на защиту Миронова при беседе с журналистами.

Напомним, сама Хаматова, как и многие российские звезды, недавно сбежала из России. Причиной тому стало начало специальной операции на Украине. Актриса перебралась в Латвию, где у нее есть недвижимость. Однако сообщается, что жизнь за бугром оказалась не так проста, как казалось поначалу. Так, за границей платить столь высокие гонорары ей не захотели.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02.22 / “Женатик”: Александр Гудков признался, что женился три года назад

06.07.21 / Усиливаем действие кондиционера: наносим на волосы до мытья и не только

11.10.21 / Импортное пиво вернут в школьные буфеты

15.08.21 / В мире: Как США разрушили господство Британской империи

13.10.21 / Невестка известной российской певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье после родов

21.05.22 / Пока не бросит! – Личное мнение

21.02.21 / Россияне массово устремились в Турцию за жильем

26.08.21 / Почему не нужно стричь брови ножницами: можно повредить их структуру

02.09.21 / Скандалы: Никита Белых не сходит с этапа

09.03.22 / Надежда Михалкова о влиянии фамилии на работу в кино: “Я много повидала критики и пренебрежения”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика