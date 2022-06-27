Скандалы: Петербуржцы взвыли от духоты в общественном транспорте из-за неработающих кондиционеров

Жаркая погода в Петербурге продлится еще как минимум неделю, а лето уже принесло горожанам серьезную проблему

Кондиционеры в новых автобусах, закупленных Смольным в рамках транспортной реформы, не включают. Пассажиры задыхаются от невыносимой жары и просят включить кондиционеры, но водители автотранспорта, по всей видимости, не умеют ими пользоваться. За последние несколько дней пользователи социальной сети «Вконтакте» оставили сотни жалоб на неработающие в автобусах системы охлаждения. Однако ситуация остается неизменной: в салонах общественного транспорта очень жарко и душно.

Петербуржцы отмечают, что вместо обещанного правительством города «комфортабельного» транспорта их заставили перемещаться по городу в духоте. Жалобы по поводу неработающих кондиционеров горожане оставляют с начала лета, когда ситуация была еще не столь критическая.

Транспортная реформа Смольного реализуется в Петербурге с 1 апреля, и с первых дней вызвала массу критики со стороны местных жителей. Однако даже спустя три месяца позитивных изменений не наблюдается. Напротив, в городе отмечается рост числа ДТП с участием городского общественного транспорта. Кроме того, за последний месяц произошло два случая возгорания новых газомоторных автобусов. Это, в свою очередь, ставит под сомнение обещание команды губернатора Петербурга Александра Беглова повысить комфорт и безопасность в общественном транспорте.

Ирина Куприянова