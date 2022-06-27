Самолеты, самолеты

Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК «Ростех») выпустит в 2022 году всего десять самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Тем не менее, более 1000 самолетов будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации до 2030 года, утверждает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2022). По словам министра, поставки будут осуществляться «при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо».

Отечественные авиаперевозчики, по словам Мантурова, получат 142 ближнемагистральных самолета SSJ–New (так называемый «импортозамещенный» Sukhoi Superjet 100), 270 среднемагистральных МС–21, по 70 самолетов Ил–114-300 и Ту–214, а также 12 судов Ил–96–300. Остальной объем произведенной к 2030 г. авиатехники придется на региональные самолеты типа «Ладога», Л–410 и «Байкал».

В тоже время, только в мае текущего года Boeing и Airbus поставили заказчикам 35 и 47 самолетов соответственно, а с начала года Boeing и Airbus поставили коммерческим заказчикам 165 и 237 самолетов соответственно. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года Boeing отгрузила 111 самолетов, а Airbus – 220. Таким образом, в текущем году Boeing и Airbus на 54 и 17 самолетов превосходят прошлогодние поставки. После провального 2020 года (из-за пандемии COVID-19 авиаперевозки практически остановились), 2021 год стал годом восстановления отрасли и увеличения производства для Airbus и в большей степени для Boeing.

Вместе с тем, Boeing и Airbus еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем поставки вернутся к допандемийному уровню. За весь 2021 год Boeing поставил 340 самолетов – больше, чем в 2020 году (157), но меньше, чем в 2019 году (380). А вообще последним «нормальным» годом для Boeing был 2018 год: до пандемии COVID-19 и «приземления» Boeing 737 Max было поставлено клиентам 806 самолетов. Ожидается, что этот уровень поставок будет достигнут в лучшем случае в 2024 году. Последние три года были чрезвычайно сложными для Boeing, но, несмотря на проблемы с Dreamliner и задержкой выпуска 777X, перспективы радужные. Боинг 737 Max одобрен для полетов почти во всех странах, и с конца 2020 года его парк налетал более миллиона часов. Однако самолет еще не вернулся в коммерческую эксплуатацию в Китае.

В 2021 году компания Airbus поставила 611 самолетов – она третий год подряд лидирует по поставкам. Для сравнения, в 2020 году компания отгрузила 566 самолетов. Но и тут тоже далеко до рекорда, установленного в 2019 году, когда компания поставила на рынок 863 самолета. Ожидается, что Airbus сохранит лидерство в поставках в обозримом будущем.

Как уже было сказано, в мае текущего года Boeing поставил 35 самолетов, из них 30 Boeing 737 (29 Max и один NG), один 747, один 767 и три 777. В настоящее время Boeing производит 27 самолетов 737 в месяц, что уже значительно больше 19 самолетов в месяц на конец октября 2021 года. Впрочем, цель на второй квартал была установлена чуть более амбициозная – 31 самолет в месяц, и она, судя по всему, недостижима: задержки с поставками деталей и компонентов привели к замедлению производства.

Вместо того, чтобы прокатывать недостроенные самолеты через сборочную линию и вывозить их на поле для последующей установки недостающих частей, что является обычным подходом при подобных проблемах в производстве, Boeing приостановила сборку самолетов прямо в ангарах. Производственные работы на различных участках до сих пор не восстановлены полностью.

Проблемы есть не только с производством Boeing 737 – поставки Boeing 787 Dreamliner приостановлены более чем на год, и пока неизвестно, когда возобновятся. Boeing приостановил поставки Dreamliner на фоне пересмотра Федеральным авиационным управлением США (FAA) методики проверки и оценки самолетов компании на соответствие их федеральным нормам безопасности.

В феврале глава FAA Стив Диксон заявил, что агентство хочет увидеть «системное» решение проблем с 787 Dreamliner, и что управление не позволит Boeing самостоятельно сертифицировать отдельные новые самолеты. FAA хочет, чтобы у Boeing был всеобъемлющий план доработок, который будет применен ко всем 787 Dreamliner, находящимся на хранении. По словам представителей Boeing, компания всесторонне проверяет все звенья производственной цепи и цепи поставок комплектующих для 787 Dreamliner, а также регулярно обсуждает ситуацию с FAA, поставщиками и клиентами. Также компания дорабатывает уже произведенные 787 Dreamliner.

Для того, чтобы понимать «масштаб трагедии»: на конец прошлого года у Boeing уже было 110 самолетов 787 Dreamliner на хранении (произведенных, но еще не сертифицированных). Сейчас компания производит примерно два 787 в месяц, и рассчитывает сохранить этот объем производства, пока не стабилизируется ситуация с поставками компонентов. Потом компания собирается увеличить объем производства до пяти, а к концу 2023 года – до семи 787 Dreamliner в месяц.

Ожидалось, что программа Boeing 777 получит подкрепление в конце 2023 года с первой поставкой 777X, но в апреле Boeing объявила, что это случится не раньше 2025 года – для выполнения полного комплекса сертификационных испытаний требуется больше времени.

Boeing указывает, что расширение объемов производства 777-9 корректируется с целью свести к минимуму количество самолетов требующих «внедрения изменений». Иными словами, компания предпочитает производить уже сразу готовые и сертифицированные, чем потом что-то доделывать в ранее произведенных. Поэтому компания берет паузу в производстве до 2023 года. Вместе с тем, компания объявила о расширении производственной гаммы Boeing 777: в январе этого года было объявлено о выпуске грузовой версии 777X, а, например, Qatar Airways станет эксплуатантом грузового 777-8F.

В сравнении с Boeing дела у Airbus куда лучше. В мае компания поставила заказчикам 47 самолетов, в том числе четыре A220, 37 Airbus A320 Neo, три A330 и три A350. В течение 2021 года Airbus постепенно увеличивала производство самолетов A320 с 40 в месяц до 43 в третьем квартале 2021 года, а под конец года довела объем производства до 45 самолетов в месяц. И оно продолжит расти до тех пор, пока к лету 2023 года не достигнет 65 единиц в месяц.

Но и это еще не предел: на фоне сильно увеличившегося спроса Airbus ведет переговоры с поставщиками компонентов для увеличения производства A320 до 75 самолетов в месяц в 2025 году! Если все получится, то уже с 2026 года компания будет производить 900 самолетов в год семейства A320. Для сравнения, в России до конца 2030 года планируют произвести около 1000 самолетов разных моделей – и SSJ New, и MC-21, и Ту-214 и других вместе взятых.

15 июня текущего года свой первый полет успешно выполнил Airbus A321XLR. Планируется, что коммерческая эксплуатация этой модели начнется в начале 2024 года, это не сильная задержка в сравнении с озвученным ранее сроком – конец 2023 года.

Airbus A220 производится в количестве пяти самолетов в месяц. В ближайшие месяцы производство чуть увеличат – до шести самолетов в месяц, а к 2025 году планируют собирать уже 14 A220 в месяц. Аirbus A350 сейчас производится в количестве пяти самолетов в месяц, план к началу 2023 года производить уже шесть A350 в месяц. Что касается A330, то Airbus сейчас производит два A330 в месяц, а к концу 2022 года эта цифра увеличится до трех самолетов.

В 2021 году у Airbus появился новый грузовой самолет – A350F, который должен обострить конкуренцию в сегменте транспортных самолетов. В этой нише долго доминировала Boeing со своими 737-800BCF, 767-300BCF, 767-300F, 777F, 777-8F и 747-8F, а Airbus до сих пор был представлен в основном A330-200F, который не смог конкурировать с популярным Boeing 767-300F. С запуском A350F Airbus обозначила себя серьезным игроком в сегменте. Airbus A350F, способный взять на борт до 120 тонн груза, будет преимущественно конкурировать с 777F, который берет на борт до 112 тонн. Первый коммерческий полет Airus A350F должен состояться в ноябре.

Учитывая большие планы Airbus и Boeing по масштабированию производства на фоне растущего спроса на самолеты, нет ничего удивительного в том, что европейская компания попросила Евросоюз не вводить санкции в отношении импорта титана из России. Этот металл сейчас очень востребован в авиапромышленности. Пока трудно сказать, прислушаются ли в Евросоюзе к просьбе Airbus или нет, но в последние месяцы и Boeing, и Airbus увеличили закупки титана – и ускорили поиск альтернативных поставщиков металла.

А теперь несколько слов о заказах на производство новых самолетов, полученных Airbus и Boeing в мае. Boeing сообщила о получении заказа на производство 23 самолетов от четырех клиентов, в то же время компания рапортовала об отмене производства девяти ранее заказанных самолетов – пяти 737 Max и четырех 787. Так что в общей сложности число новых заказов Boeing – всего 14. Самый крупный сделала Lufthansa, в него входит семь 777X, семь 787-9 и два 777F. Кроме того, Bain Capital заказала пять 737 Max, и еще один такой самолет заказала American Airlines. Наконец, Eva Air заказала один грузовой 777. С начала года Boeing получила заказов на производство 171 самолета (в реальности из было 236, но 171 – это с учетом ранее отмененных). Для сравнения, в 2021 году Boeing получила 479 заказов (всего – 909, но было 430 отмен). Если количество отмен вам кажется большим, посмотрите на статистику пандемийного 2020 года: Boeing получила 184 заказа при 655 отменах! В итоге количество новых заказов компании за 2020 год выглядит так: минус 471.

По количеству заказов май был не лучшим месяцем и для Airbus: компания получила заявки на производство 13 самолетов от трех клиентов (но тут хотя бы отмен нет). Англо-испанский авиахолдинг International Airlines Group заказал шесть A320neo и два A321neo. Turkish Airlines заказала четыре A350-900, и еще один A220-100 заказал частный клиент.

С начала года Airbus получила 191 заказ на производство самолетов (или 364 без учета отмен). В 2021 году Airbus получила 771 заказ на производство самолетов при 264 отменах, то есть «чистых» заказов оказалось 507 чистых новых заказов. В 2020 году ситуация у Airbus была куда лучше, чем у Boeing: 383 заказа при 115 отменах, то есть в общей сложности – 268 чистых новых заказов.