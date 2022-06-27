 

ЕС и Иран решили возобновить переговоры по ядерной сделке «в ближайшие дни»

27.06.2022, 7:47, Разное
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После неожиданного визита главы европейской дипломатии Тегеран согласился вернуться к обсуждению своей ядерной программы, которое зашло в тупик несколько месяцев назад. При этом представители исламской республики выразили надежду, что США отнесутся к новой дискуссии серьёзно и приложат необходимые усилия для заключения договора, передаёт France 24.

Иран согласился возобновить переговоры с мировыми державами о подорванной ядерной сделке в ближайшие дни. Переговоры находятся в тупике на протяжении нескольких месяцев, обостряя напряжённость между сторонами. Давайте посмотрим репортаж.  

Судя по всему, переговоры о возрождении ядерной сделки с Ираном снова вернулись в прежнее русло благодаря неожиданному визиту (в Тегеран. — ИноТВ) верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по иностранным делам: В ближайшие дни  когда я говорю «ближайшие дни», то подразумеваю «незамедлительно»,  мы возобновим дискуссию, которую мы прекратили несколько месяцев назад… это хорошая сделка, и, будем надеяться, что это позволит вернуть СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — ИноТВ) к жизни.

США и Иран будут общаться не напрямую, а через европейских посредников, включая Борреля. Переговоры начались в Вене в апреле прошлого года, но застопорились в марте, в первую очередь, из-за требования Тегерана исключить Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций. Министр иностранных дел Ирана также заявил, что необходимо решить вопрос санкций.

ХОСЕЙН АМИР АБДОЛЛАХИЯН, глава МИД Ирана: Ключевым для исламской республики Иран является получение экономических выгод от договора, заключённого в 2015 году… мы надеемся, что на этот раз американская сторона приложит внушающие доверие и полные решимости усилия для заключения соглашения. 

Ранее в этом месяце Международное агентство по атомной энергии сделало выговор Ирану после того, как на его трёх ядерных объектах были найдены следы обогащённого урана. В тот же день Тегеран отключил десятки видеокамер наблюдения МАГАТЭ. Агентство предупредило: этот шаг может поставить крест на попытки возродить сделку 2015 года.

Дата выхода в эфир 26 июня 2022 года.



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