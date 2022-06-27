Иванку в президенты!

За 32 года, прошедших с тех пор, как «Симпсоны» вышли на экраны, мультсериал предсказал множество исторических событий, которые сбылись. И теперь люди верят, что в 2028 году Иванка Трамп станет президентом США.

Видео из «Симпсонов» становится вирусным на TikTok, поскольку в нем якобы предсказывается, что дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка станет президентом Соединенных Штатов в 2028 году.

На видео, опубликованном в приложении @drippin.racnch, Гомер, Мардж и Мэгги одеты в костюмы, а Барт пристает к ним с просьбой купить рождественскую елку на Хэллоуин.

На что Гомер отвечает: «Потому что в Америке все слишком рано».

Затем он открывает свой костюм Железного дровосека из «Волшебника страны Оз» больше напоминающего робота Бендера, и показывает красно-бело-синюю наклейку с надписью: «IVANKA 2028» («ИВАНКА 2028»).

В следующем предсказании Симпсонов утверждается, что дочь Дональда Трампа Иванка станет президентом в 2028 году.

Симпсоны также, как известно, предсказали, что Дональд Трамп тоже станет президентом США.

Пользователи TikTok теперь считают, что короткое видео, набравшее более 147 000 лайков, является последним предсказанием.

Парень, опубликовавший его, сказал: «Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, чего ожидать».

Зрители добавляли новые комментарии, чтобы поделиться своей верой в «пророчества» шоу, как сказал один пользователь: «Я сохранил это! Я запишу для этого альбом, чтобы вернуться к нему в 2028 году».

Другой пользователь добавил, что «человек, который пишет «Симпсонов», является частью иллюминатов. Есть видео, где он говорит об этом».

Третий сказал: «И если они ошибаются, они просто отредактируют это, чтобы показать обратное».

«Симпсонов» было 33 сезона, более 700 эпизодов и, конечно же, спин-офф фильма 2007 года.

Говорят, что за это время шоу предсказало значимые события: от технологических достижений, которые сейчас являются повседневными предметами, до вспышек болезней.