 

Историческое событие в «Black Star»: Клава Кока поставила рекорд

26.06.2022, 13:15, Разное
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Клава Кока установила новый рекорд в «Black Star». Общее число её выступлений превысило все показатели лейбла.
Свою популярность девушка получила, когда вошла в состав подопечных лейбла «Black Star». Благодаря своей работоспособности и следованию музыкальным трендам, Клава Кока быстро нашла своих фанатов и стала одной из востребованных артисток на данный момент. Также она является успешным блогером в Instagram (соцсеть запрещена в России). Её аккаунт насчитывает 8 миллионов подписчиков.

Певица очень горда тем, что сотрудничает с таким крупным лейблом и считает, что именно Тимати и его компания стали точкой отсчета на пути к жизни мечты.

В своих социальных сетях Клава Кока не без юмора сообщила, что безусловно стала рекордсменкой в концертной деятельности крупного лейбла. Фанаты поспешили поздравить исполнительницу.

Компания «Black Star» успешно работает с 2006 года. Её основателями являются Тимати, Курьянов Павел и Вальтер Леруссе. Помощь в развитии молодых артистов и их раскрутка — главная задача лейбла.

Источник: ctnews.ru



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