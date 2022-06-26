Не расчесывайтесь, забудьте о резинках: как подготовить кудрявые волосы к стрижке

Кудри выглядят красиво, и многие люди с прямыми волосами мечтают заиметь себе локоны, не зная всей подноготной ношения кудрей. Так, большинство обладателей кудряшек до последнего оттягивают поход парикмахерскую, потому что вполне справедливо опасаются получить плохую стрижку на выходе.

Вот несколько простых советов для обладателей кудрявых волос, чтобы исключить неприятные впечатления после посещения салона.

Минимизируйте спутывание волос

Постарайтесь не расчесываться непосредственно перед стрижкой, чтобы не разрушить структуру завитка и не вытянуть локоны слишком сильно. Расчесаться накануне стрижки все же стоит, но сделать это нужно за день до посещения парикмахерской. Волосы, перед тем как мастер начнет их стричь, должны быть незапутанными. Именно тогда парикмахер сможет оценить длину локонов, структуру прядей и верно провести стрижку.

Волосы должны быть сухими

Причина кроется в том, что у влажных волос больше масса, они вытягиваются под собственным весом и это мешает мастеру оценить истинное положение дел. Большинство специалистов, работающих с вьющимися волосами, рекомендуют проводить стрижку именно на сухих волосах. Такой подход позволяет точнее оценить структуру завитков, степень “усадки” прядей и создать действительно красивую стрижку.

Не используйте резинку для волос накануне стрижки

Причина кроется в том, что резинка, особенно если вы собираете локоны в привычный хвост, заламываются. Такие привычные заломы меняют структуру локонов и мешают оценить реальную картину. Постарайтесь хотя бы за сутки до стрижки не собирать волосы в хвосты или шишки с помощью резинок.

Избегайте тяжелых средств для укладки

Оставить вьющиеся пряди совсем без стайлинга, скорее всего, не выйдет, но старайтесь подбирать такие средства, которые не будут блокировать влагу внутри волос и не станут причиной утяжеления прядей.

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Заключение

Итак, чтобы стрижка вьющихся локонов прошла успешно, а результат радовал, соблюдайте простые правила:

волосы должны быть чистыми, но вымыты не в день стрижки; локоны не спутаны, но расчесаны не перед самым посещением салона; вы не пользовались резинками для волос ближайшие сутки перед стрижкой; для фиксации прядей использовали только легкие пенки или муссы, избегая тяжелых средств; пришли на стрижку с сухими волосами.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам минимизировать неприятные впечатления от стрижки кудрявых волос.