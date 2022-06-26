 

Подходит для всех типов кожи: готовим натуральный коллагеновый крем (рецепт)

26.06.2022, 12:40, Разное
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Коллаген – важный белок, отвечающий за эластичность и упругость нашей кожи. Но с возрастом организм вырабатывает его все меньше, из-за чего появляются морщины. Чтобы исправить ситуацию и замедлить старение, желательно использовать крем с коллагеном. Причем его можно сделать самостоятельно.

Рецепт крема с коллагеном

Чтобы сделать крем в домашних условиях, понадобится тщательно промыть столовую ложку риса. Затем крупу нужно залить водой (50 мл) и оставить на 10-12 часов. Когда подойдет срок, следует тщательно измельчить рис блендером и пропустить полученную массу через марлю, чтобы убрать крупные кусочки.

В небольшой и чистый сотейник требуется всыпать 1 ст. л. льняных семян и залить их 100 мл воды. Емкость поставить на плиту и, доведя до кипения, проварить в течение 5 мин. Когда масса немного остынет, понадобится процедить ее сквозь марлю.

Также для приготовления понадобится взять 2 столовые ложки измельченной мякоти листьев алоэ. При желании можно приобрести готовый гель из этого растения. И последний ингредиент крема с коллагеном – витамин Е в капсулах (3 шт.).

Теперь можно приступать к соединению ингредиентов. Так, для крема понадобится:

3 ст. л. рисовой массы; 3 ст. л. пасты из семян льна; 2 ст. л. мякоти алоэ; масло чайного дерева – 15 капель; капсулы с витамином Е – 3 шт.

Все компоненты нужно тщательно перемешать. Готовый крем следует переложить в чистую (лучше стерилизованную) стеклянную баночку. Наносить средство необходимо на чистую кожу утром и вечером. А хранить его можно до 60 дней в холодильнике.



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