 

Юрий Лоза разочарован качеством песен, звучавших на «Алых парусах»

26.06.2022, 10:35, Разное
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Музыкант Юрий Лоза уже не раз говорил о том, что качество рифм и текстов современных песен значительно ухудшилось. Выступление артистов на празднике выпускников «Алые паруса» этому прямое подтверждение.
В Петербурге в эту пятницу прошёл долгожданный праздник всех выпускников. Тысячи школьников собрались насладиться концертом и шоу-программой вечера. «Гвоздями программы», конечно, стали Полина Гагарина и группа «Руки вверх!» с Сергеем Жуковым.

Зрителей порадовали также такие исполнители как Люся Чеботина и Коста Лакоста, Хабиб и Ханна, Миа Бойка и другие знаменитости. У выпускников остались приятные впечатления и эмоции, чего не скажешь об известном музыканте и поэте-песеннике Юрии Лозе.

Композитор высказался о современных популярных исполнителях в негативном ключе, отметив, что смотрел концерт в ознакомительных целях. В своем Telegram-канале он прокомментировал, что не получил удовольствия от композиций, звучавших на концерте. И совершенно не расстроился от того, что не запомнил ни одну из выступавших «звездулек», ведь они похожи друг на друга.

Главным разочарованием для известного музыканта стало качество текстов песен, «… а значит ждать появления новых Дербеневых и Резников не приходится», – отметил Юрий Лоза.

Источник: ctnews.ru



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