 

Гребенщиков объяснил, почему от него ушла первая жена

25.06.2022, 13:30, Разное
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Поэт-музыкант Борис Гребенщиков в гостях у блогерши Ирины Шихман на Youtube поделился своими переживаниями о разводе со своей бывшей женой Натальей Козловской.
Уход своей супруги певец объяснил тем, что когда он не мог выступать и на плечах маленький ребенок, то его перспектива была под сомнением. Поэтому Борис Гребенщиков понял и поддержал решение своей супруги. Разошлась пара в 1980 году. За недолгие отношения у них успела родиться дочь, которой на момент развода было всего 2 года, но даже это не остановило развод, а возможно и в некотором смысле подтолкнуло к такому решению.

Весной 1980, после выступления на Тбилисском рок-фестивале, он был уволен из НИИКСИ и исключён из комсомола, за свое увлечение роком.

После того случая Борис Гребенщиков считает, что виновниками его исключения были власти России, которые много высказывались отрицательно об его увлечениях и тем самым нагнетали и так тяжелую ситуацию. Он начал активно заниматься благотворительностью, что очень помогло ему восстановиться в карьере.

Источник: teleprogramma.pro



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