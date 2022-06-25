Хрущевка и элитные апартаменты: стало известно о конкуренции Пьехи и Зацепина на «Фабрике звёзд-4»

Лина Арифулина, руководящая проектом «Фабрика звезд-4», пояснила о конкуренции в проекте Стаса Пьехи и Антона Зацепина. При этом деятель шоу-бизнеса сравнила артистов с хрущевкой и элитными апартаментами.

В 2004 году закончился четвертый сезон российского проекта «Фабрика звезд», продюсерами и композиторами которого были Игорь Крутой, Игорь Николаев и Виктор Дробыш. Шоу открыло общественности таких звезд, как Алекса, Доминик Джокер, Ирина Дубцова, Тимати, Ратмир Шишков, Юрий Титов, Антон Зацепин и Стас Пьеха. Именно двое последних артистов постоянно конкурировали между собой, о чем пояснила руководитель проекта Лина Арифулина. В ее компетенции был отбор конкурсантов, поэтому сейчас, спустя почти два десятилетия, она раскрыла некоторые тайны «Фабрики».

Долгое время в СМИ и Сети муссировались слухи о том, что Стас Герулис, именно для участия в конкурсе взявший бабушкину фамилию Пьеха попал на талант-шоу не благодаря своим талантом, а только из-за родственных связей. Однако совсем иного мнения придерживается Арифулина, она уверена, что это был удачный выбор во время справедливого кастинга. Необычный тембр, которых на отечественной эстраде не так уж много, не мог не привлечь экспертов и зрителей шоу, к нему добавилась и хорошо поставленная драматургия. К тому же, присутствие внука знаменитой Эдиты Пьехи и сына Илоны Броневицкой добавляло интригу и увеличивало рейтинг шоу. Более того, сама Броневицкая была против участия отпрыска в публичном мероприятии.

Вспомнила Арифулина в беседе с журналисткой Яной Чуриковой и конкуренцию Пьехи и Зацепина. Парни часто подкалывали друг друга, причем даже не скрывая этого. Однако для проекта это также было дополнительным плюсом, добавляющим привлекательности «Фабрике звезд-4». Руководитель конкурса сравнила возможности двух певцов с первым этажом обычной хрущевки и элитными апартаментами в Петербурге. При том, что Стас Пьеха занял по результатам голосования только третье место, уступив первую и вторую ступень Дубцову и своему оппоненту Зацепину, именно он стал одним из самых успешных экс-участников четвертой «Фабрики».

Источник: www.starhit.ru