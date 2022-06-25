 

Грузия пригрозила руководству ЕС вернуться в СНГ

25.06.2022, 8:44, Разное
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Грузия может признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а также восстановить дипломатические отношения с Россией и вернуться в состав СНГ.

Так отреагировал на решение европейских чиновников не предоставлять стране статус кандидата на вступление в ЕС премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

– Я не понимаю, что нам нужно сделать, чтобы нашу кандидатуру рассмотрели всерьёз. Начать войну с Россией? Нет, мы не самоубийцы, гаубицы через Армению или Азербайджан нам не доставят. Но даже если принять такой аргумент, непонятно, зачем преференции дали Молдавии. Да, она сосед воюющей Украины, а мы сосед воюющей России. Разве не окружить Москву странами ЕС хотели в Брюсселе, – заявил глава грузинского правительства.

Гарибашвили пригласил европейских чиновников посетить Тбилиси, своими глазами оценить проведённые властями реформы и “послушать уважаемых людей”.

– Думаю, просто госпоже фон дер Ляйен и господину Боррелю необходимо пообщаться с уважаемыми людьми. После этого они изменят свою позицию, – заметил глава правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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