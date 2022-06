В Германии пустят на слом крупнейший в мире лайнер, ни разу не покидавший порт

Корабль Global Dream II должен был стать самым большим круизным лайнером в мире, но он так и не был достроен из-за банкротства его владельцев. Теперь судно, которое насчитывает 20 палуб и может вмещать до 9 тыс. пассажиров, планируют отправить на свалку, пишет The Independent.



Судно, насчитывающее 20 палуб, вмещающее 9 тыс. пассажиров, снабжённое аквапарком под открытым небом и роскошным кинотеатром, никогда не покидало пристани. В начале года корабль был почти завершён, когда построившая его немецко-гонконгская компания MV Werften объявила о банкротстве, поясняет издание.

По словам The Independent, желающих приобрести гигантский корабль пока не нашлось. Однако известно, что владельцы собираются продать двигатели и часть деталей, а нижнюю часть корпуса сдать на металлолом.

Его корабль-побратим Global Dream также выставлен на продажу, но пока его не собираются сдавать на слом. В настоящий момент оба судна хранятся на верфи в немецком городе Висмар, но время на поиски покупателя ограничено, подчёркивает издание.

Администратор MV Werften Кристоф Морген сообщил журналистам, что компания продала верфь промышленному концерну Thyssenkrupp, который собирается использовать её для строительства военных кораблей. Поэтому Global Dream II и Global Dream должны покинуть временное пристанище к концу 2023 года, отмечает The Independent.

Перепродажа кораблей отчасти осложняется тем, что они были разработаны для азиатского рынка. Их кабины, палубы и силовые установки потребовали бы значительных изменений, прежде чем суда были бы пригодны для использования в Европе или Северной Америке, обращает внимание издание.

Оба корабля могли бы стать самыми большими круизными лайнерами в мире по вместимости пассажиров. Сейчас этот титул принадлежит лайнеру Wonder of the Seas, который способен перевозить почти 7 тыс. туристов, пишет The Independent.