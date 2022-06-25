Der Spiegel – Германия планирует национализировать часть «Северного потока — 2»

В правительстве Германии задумались о возможной национализации пролегающей по немецкой территории части «Северного потока — 2», пишет Der Spiegel. Отмечается, что в Берлине намерены отсечь свою часть газопровода и использовать его трубы для прокачки газа к мобильному терминалу СПГ.



AP

На прошлой неделе поставки газа в Германию по «Северному потоку — 1» сократились до 40% от обычной пропускной мощности газопровода, пишет Der Spiegel. В этой связи Минэкономики ФРГ принимает меры, чтобы подготовиться к возможному чрезвычайному сценарию. В минувший четверг глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек объявил, что газ в Германии сейчас «дефицитный товар».

Ряд новых законов, многие из которых уже приняты, теперь дают немецкому правительству очень обширные полномочия по вмешательству в газовый рынок, пишет Der Spiegel. Планируется сократить использование газовых электростанций и разморозить некоторые ТЭС. Кроме того, Германия закупает СПГ у всех возможных источников, однако её возможности ограничены недостаточным количеством готовых терминалов для приёма СПГ.

В связи с этими проблемами в правительстве ФРГ был разработан щекотливый план, касающийся «Северного потока — 2», пишет Der Spiegel. В Берлине планируют национализировать часть газопровода, пролегающую по немецкой территории, и отрезать её от остальной части: далее рассматривается вариант присоединения идущих из моря на сушу труб к мобильному терминалу СПГ. Преимущество этого решения заключается в том, что на конце газопровода находится уже готовая распределительная станция, способная прокачивать газ в южную часть Германии.

Однако у этого плана есть и риски, пишет Der Spiegel. Технически отсечение части газопровода возможно, но это может привести к непредвиденным экологическим последствиям. Сложности также есть с правами собственности. Однако наибольшие опасения вызывают возможные ответные действия со стороны России, такие как, к примеру, национализация действующих в РФ немецких компаний. Кроме того, многие в «Газпроме» рассчитывают на то, что после завершения украинского кризиса «Северный поток — 2» всё же удастся запустить.

По некоторым данным, в немецком правительстве обсуждают вариант прокладки ещё одной нитки газопровода, параллельно «Северному потоку — 2», пишет Der Spiegel. Такой шаг может снизить вероятность резких ответных действий Москвы.