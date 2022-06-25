 

Илья Авербух не может поверить в смерть Пьера Нарцисса

25.06.2022, 0:55, Разное
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Советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух в интервью «Газетой.Ru» сообщил, что ему сложно принять смерть своего давнего друга Пьера Нарцисса. На эстраде «Старко» они оба играли за одну команду.
Илья Авербух признался, что такая новость повергла его в шок. Несмотря на то, что они не считались хорошими друзьями, футболисты были близки, так как встречались во многих соревнованиях и просто матчах по футболу. Как вспоминает фигурист, Пьер Нарцисс был добрым и понимающим человеком. Авербух также не может забыть те моменты из прошлого, когда его друг, яркий, полон сил и жизненной энергии, житель в рассвете сил, считался душой раздевалки.

Он также говорил, что больше всего ему нравилась композиция «Шоколадный заяц», Нарцисс считал её своим главным достоянием. В конце своего интервью продюсер добавил, что у Нарцисса был особый талант в написании французских композиций, что никто не умел их петь так хорошо, как умел он, поэтому зрители с нетерпением ждали его концертов. Терпение, поддержку и побольше сил, справиться с таким горем – пожелал Илья Авербух семье погибшего.

На момент смерти Пьеру Нарциссу было всего 45 лет,

Источник: www.gazeta.ru



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