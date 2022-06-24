В Нижегородском районе построят школу и детсад по программе реновации

Школа будет рассчитана на 600 мест, а детский сад с бассейном – на 275. Проектирование социальных объектов начнется в этом году, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в программе реновации используется комплексный подход к развитию городской среды. Один из приоритетов – обеспечение жителей необходимой социальной инфраструктурой.

Загрутдинов сообщил, что в Нижегородском районе продолжается работа на трех площадках. Жилая площадь возводимых домов составит 97,98 тысячи квадратных метров. Также ведется проектирование еще одной новостройки, уточнил чиновник.

В настоящий момент в Нижегородском районе ввели два дома по программе реновации. Их жилая площадь – 17,43 тысячи квадратных метров.

Реновация продолжается во всех административных округах Москвы. Лидером по темпам переселения является северо-восток. Там в новостройки переезжают жители 12 районов. На юго-западе и востоке – девяти.

Для переселения готовы 182 новостройки. В них переезжают жители 514 ветхих домов. 115 таких зданий уже расселили, а некоторые демонтировали по технологии “умного” сноса”.

Площадь квартир в новых домах больше на 30% по сравнению со старым жильем. Переселенцы получают жилье с просторными прихожими, большими кухнями и функциональными планировками.

Людям с ограниченными возможностями предоставляют квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, специальной сантехникой. Входная группа в домах расположена на уровне земли.

Все квартиры сдаются с полной отделкой класса комфорт, поэтому заниматься ремонтом переселенцам не нужно. Им остается только перевезти вещи. Город помогает с переездом.

Москвичи получают квартиры в том же районе. Зачастую новый дом находится рядом со старым. Переселенцам не приходится менять привычную среду обитания, они продолжают пользоваться теми же социальными, транспортными объектами, местами отдыха.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 ветхих домов – это 350 тысяч квартир.

Первый этап переселения проходит с 2020 по 2024 годы, второй начнется в 2025 году, третий – в 2029-м. Завершить программу планируется в 2032 году.