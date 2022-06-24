 

Сторонники нетрадиционной медицины анонсируют сериал, альтернативный «Доктору Хаусу»

24.06.2022, 17:57, Разное
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Из-за отторжения, которое популярный сериал «House MD» вызывает у приверженцев нетрадиционных медицинских воззрений, будет снята альтернативная лента.

Идея обсуждалась уже много лет, но лишь недавно на неё удалось изыскать финансирование. Заграничный доктор обвинялся авторами инициативы в аморальности, сухости, нежелании выйти за границы банального научного подхода, заботой исключительно о теле, но никак не о духе пациентов.

Все эти недочеты исправлены в новом отечественном сериале «Доктор Ха-Ха», главный герой которого, простой духовный целитель и натуропат Антон Ха-ха, жизнерадостно и с непременным моральным уроком освобождает страждущих от груза болезней. Так, в первой серии умирающий от поражения легких с помощью целителя побеждает недуг путём строгого поста, отказа от курения и некоторых мер по исправлению осанки. Болезнь якобы была вызвана неким модным вирусом, но по сюжету выясняется, что её спровоцировало разработанное колдунами-учёными химическое снадобье.

Также в первом сезоне зрителей ждет избавление от эпилепсии посредством полного отказа от просмотра телевизора, слепота, предотвращённая обычным фиксатором для рук, лечение предтерминального геморроя живительным методом, совершенно напрасно отвергнутым сухой официальной медициной. Вишенкой на торте станет применение гомеопатически потенциированного релиз-активного препарата в сочетании с методами современной гидропатии при застарелой водянке.

Авторы сериала обещают, что в каждой серии Антон Ха-ха будет заряжать аудиторию ярким позитивным настроем, радовать забавными прошедшими строгий нравственный контроль шутками, а в конце – зачитывать ненавязчивую пятиминутную лекцию о морали, здоровом образе жизни и необходимости отказа от устаревших материалистических медицинских норм.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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