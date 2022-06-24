Мнение: Окруженная группировка в Горско-Золотом котле
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Официальная информация об окруженной группировке ВСУ в Горском и Золотом.
Части противника попавшие в окружение в Горском и Золотом по данным МО РФ:
3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады,
15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады
42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады
70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны
бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады формирование нацистов «Правого сектора»
отряд иностранных наемников.
Фактическая численность группировки:
около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников,
а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов
На утро 24 июня наши войска контролируют примерно половину Золотого.
Также сообщается. что за 2 дня в районе Лисичанска и Горского с Золотым в плен сдалось более 800 солдат и офицеров противника.
Только в районе Лисичанска за 2 суток убито около 1000 солдат и офицеров противника. С учетом раненых, за 2 дня вырисовываются потери до 5 тыс. Только под Лисичанском.
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Источник: Colonel Cassad
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