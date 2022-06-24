Мнение: Окруженная группировка в Горско-Золотом котле

Официальная информация об окруженной группировке ВСУ в Горском и Золотом.

Части противника попавшие в окружение в Горском и Золотом по данным МО РФ:

3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады,

15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады

42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады

70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны

бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады формирование нацистов «Правого сектора»

отряд иностранных наемников.

Фактическая численность группировки:

около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников,

а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов

На утро 24 июня наши войска контролируют примерно половину Золотого.

Также сообщается. что за 2 дня в районе Лисичанска и Горского с Золотым в плен сдалось более 800 солдат и офицеров противника.

Только в районе Лисичанска за 2 суток убито около 1000 солдат и офицеров противника. С учетом раненых, за 2 дня вырисовываются потери до 5 тыс. Только под Лисичанском.

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