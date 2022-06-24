Скандалы: Нервы, отравление или наркотики

Почему Юрий Шатунов умер на фоне судебных побед

Не успел отечественный шоу-бизнес обсудить скоропостижную кончину 45-летнего темнокожего певца Пьера Нарцисса по прозвищу Шоколадный Заяц, как сегодня утром стало известно о смерти настоящей легенды отечественной поп-сцены — 48-летнего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Накануне певец отдыхал в Подмосковье со своим менеджером Аркадием Кудряшовым, пил пиво с раками. Вчера вечером Шатунову стало плохо, друзья пытались привести его в чувство и привезли в больницу в селе Растуново.

Врач-кардиолог в разговоре с Лайфом пояснил, что после сердечного приступа есть «золотой час». Исход болезни сильно зависит от поведения пациента в это время и от качества оказания ему медицинской помощи.

Медики решили транспортировать пациента в ЦРБ. Но в карете скорой помощи певцу стало ещё хуже. Приблизительно в 23:30 он попал в реанимацию, где и умер. По предварительным данным, причиной смерти Шатунова стала сердечная недостаточность на фоне развившегося обширного инфаркта.

Возможно, сказалась нагрузка. С начала мая Шатунов дал полтора десятка концертов по России, последний был 20 июня в подмосковном Подольске. Следующий тур в Белоруссии был запланирован на октябрь.

Экс-солистка советской поп-группы «Мираж» Светлана Разина не исключила, что здоровье Шатунова подкосила тяжба за права на песни. Его все знали только как исполнителя бессмертных хитов «Ласкового мая», поэтому от возможности их исполнения зависело финансовое благополучие певца.

Предсмертные судороги

Последнее время Шатунов судился со своим не менее знаменитым продюсером Андреем Разиным за права на главные хиты: «Белые розы», «Седая ночь» и другие (всего 27 песен). На протяжении всех этих лет Шатунов спокойно исполнял их на концертах и корпоративах, но в 2019 году Разин решил лишить певца этой возможности и подал иск в суд, заявив свои права на песни.

По версии продюсера, в 1992 году автор композиций Сергей Кузнецов передал права Разину, заключив с ним соглашение. А в 2005 году Разин и Кузнецов завизировали контракт в ставропольском суде.

Сегодня Кузнецов живёт на пенсию и, по его словам, за песни получает небольшие деньги.

— Авторские отчисления мизерные — около двух тысяч рублей. Живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать…

После иска Разина Кузнецову перестали приходить и эти копейки. Тогда автор заявил о том, что его подпись была подделана, что впоследствии доказали несколько экспертиз.

На время тяжб с официального ютуб-канала певца были сняты ролики «Седая ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер», которые монетизировал певец. По словам гендиректора компании «Честная музыка» Вадима Рахбари, Шатунов зарабатывал на хитах «Ласкового мая» до нескольких миллионов рублей в год только на «Ютубе». Официальные расценки певца за выступление на корпоративах составляли €55 тысяч.

И вот буквально пару дней назад Ставропольский краевой суд принял сторону певца, признав за ним права на исполнение песен. Разин собирался продолжать судиться и писал в соцсетях, что Шатунова ждут огромнейшие иски и он не сможет нигде исполнять свои хиты, кроме как в России. Певец буквально вчера оценил позицию бывшего продюсера как «предсмертные судороги». Но по странному стечению обстоятельств умер тем же вечером.

Разин уже успел выразить соболезнования родным Шатунова. Телеграм-каналы сообщали, что после начала специальной военной операции на Украине Разин якобы распродал свои активы в России и отправился на ПМЖ в Соединённые Штаты.

Сирота из Оренбурга

В последние годы Шатунов жил в России, где ещё в 1990-х он обзавёлся квартирой в Москве на улице Кантемировской. В 1993 году здесь на глазах у певца был застрелен его близкий друг и ещё один солист «Ласкового мая» — 18-летний Михаил Сухомлинов, который на момент гибели занимался ювелирным бизнесом и уже ездил на «кадиллаке». На Сухомлинова могли повесить кредиты, что и послужило причиной его убийства. Однако Андрей Разин утверждал, что киллеры ошиблись и пуля предназначалась для главного сироты «Ласкового мая».

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Шатунов родился в 1973 году в городе Кумертау Башкирской АССР. Потом жил в Оренбургской области. Подростковые годы певец провёл в доме-интернате № 2 города Оренбурга, где в 1986 году в обычном музыкальном кружке начался его творческий путь. Художественным руководителем кружка как раз был тот самый автор бессмертных хитов — Сергей Кузнецов, который и основал группу «Ласковый май».

В 1986 году песни «Ласкового мая» услышал московский продюсер Андрей Разин, который перевёз группу в столицу и дал ей всесоюзный старт. Песни в исполнении Шатунова звучали, как говорится, буквально из каждого утюга, и подросток быстро стал музыкальной звездой первой величины.

Разин забирал львиную долю выручки себе, поэтому в группе начались конфликты. В 1991 году Шатунов покинул «Ласковый май», и вскоре коллектив прекратил существование.

После убийства Сухомлинова Шатунов перебрался в Германию, где отучился на звукорежиссёра. Оттуда же певец подал в суд на Разина, отсудив у него $10 миллионов. В 2000 году певец женился. В 2006-м родился первенец Дэннис, а 13 марта 2013 года — дочь Эстелла. Теперь права на песни Шатунова принадлежат семье.

В настоящее время проводятся все необходимые медицинские экспертизы, чтобы установить причину смерти музыканта. Есть версия, что он мог погибнуть из-за злоупотребления наркотиками. Однако Шатунов любил спорт и активно им занимался. Его первым серьёзным увлечением был хоккей, а музыкой он занялся позднее, когда год отыграл в команде на позиции левого нападающего.

— Если бы всё сложилось немного по-другому, я бы до сих пор блистал на льду, — вспоминал певец в своих интервью.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”