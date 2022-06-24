TOYOTA представила обновленный кроссове RAV4 2023 года для Европы

Японский автомобильный бренд Toyota объявил о выходе новой версии кроссовера Toyota RAV4 для европейского рынка.

Впервые автомобиль получил расширенный комплекс безопасности Toyota Safety Sense. В данном случае модель оснащается системой экстренного торможения, опцией предупреждения фронтальных столкновений и распознаванием препятствий, включая пешеходов. В салоне применили виртуальную приборную панель, 10,5-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Под капотом кроссовера применена гибридная система с 2,5-литровым мотором на 222 л.с.

Также доступна версия с двумя электроагрегатами на 306 л.с. мощности. Серийное производство модели начнется в третьем квартале текущего года.