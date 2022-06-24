 

TOYOTA представила обновленный кроссове RAV4 2023 года для Европы

24.06.2022, 15:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японский автомобильный бренд Toyota объявил о выходе новой версии кроссовера Toyota RAV4 для европейского рынка.

Впервые автомобиль получил расширенный комплекс безопасности Toyota Safety Sense. В данном случае модель оснащается системой экстренного торможения, опцией предупреждения фронтальных столкновений и распознаванием препятствий, включая пешеходов. В салоне применили виртуальную приборную панель, 10,5-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Под капотом кроссовера применена гибридная система с 2,5-литровым мотором на 222 л.с.

Также доступна версия с двумя электроагрегатами на 306 л.с. мощности. Серийное производство модели начнется в третьем квартале текущего года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Красивая бывшая – Личное мнение

04.08.20 / Парень из Ростова-на-Дону рассказал как квартира «ожила» и начала мстить ему за грязь

15.05.21 / Они знают, где купить дешево, и уважают эго своего партнера: типы потенциальных жен, на которых парни мечтают жениться

16.12.21 / Овдовевший Прохор Шаляпин закончил траур и снялся в новогоднем огоньке

08.02.22 / В паутине: новый смелый выход беременной Рианны в Лос-Анджелесе

16.08.20 / Travel-терапия: экскурсия по курорту в Колорадо, где Ким Кардашьян и Канье Уэст пытались спасти свой брак

10.06.22 / Представлена глобальная версия ZTE Axon 40 Ultra

10.01.22 / Ани Лорак поделилась главным секретом воспитания дочери

22.08.20 / Великобритания запретила экспорт чая в Россию после отравления Навального

05.08.20 / Мнение: США цинично крадут символ технологических достижений Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика