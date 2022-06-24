Мнение: Пересмотры планов
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Катар требует от Евросоюза подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа. ЕС не хочет заключать соглашение на такой долгий срок, так как это идет вразрез с проектом отказа от природного газа и нефти до 35 года в качестве топлива.
Однако теперь, похоже, придется планы пересматривать. Они, в общем-то, и так выглядят крайне нереалистичными: три крупнейших экономики мира (китайская, американская и европейская) практически синхронно подошли к энергопереходу, и во всех трех экономиках происходят сбои и разбалансировка. Это, в общем-то, совершенно нормальная ситуация для любого процесса перехода, особенно в столь сложных системах, как энергетика, да еще и с учетом масштабов экономик. Нелепо предполагать, что все будет проходить без сучка и задоринки. Вначале в жесточайший энергокризис попал Китай, теперь в него полным ходом вкатываются США, последним по очереди, но скорее всего, не последним по масштабу станет Европа.
В Штатах мейнстримным является мнение, что катаклизмы на энергорынке вызваны волюнтаристскими решениями администрации Байдена. Что отчасти верно, но сильно отчасти: настолько огромную энергосистему невозможно ввергнуть в кризис за полтора года несколькими неверными решениями. Компенсаторные механизмы таких систем обладают чудовищной инерцией. И раз так — то это процесс объективный, и единственное объяснение (здравое, во всяком случае) — это как раз фазовый переход, тем более, что на всех трех энергорынках, где происходит такой переход, идут однотипные процессы.
Всё то же самое сегодня разворачивается и на европейском рынке. С запозданием примерно на год от китайского. Темпы перехода взяты слишком высокие, идет рассинхронизация процессов, но всё это преодолимо через коррекцию сроков проекта. Придется сдвигать сроки: не 35, а, к примеру, 40 год станет годом окончания перехода. Опять же — кризис на европейском рынке, как считается, вызвала Россия с ее маниакальной идеей шантажировать Евросоюз своими энергоресурсами. И отчасти это тоже верно. Но есть эмпирическое правило: кризис всегда носит внутренний характер, внешние факторы могут усилить, ослабить, ускорить, замедлить кризис — но ключевыми всегда являются внутренние противоречия. Они понятны: это кризис управления, вызванный сложными динамичными и многофакторными процессами перехода от одной системы к другой. От одного энергобаланса к другому.
Поэтому нет особых сомнений, что Европа пройдет через этот период, как пройдет его и Китай, и США. Да, с потерями и отставанием от первоначальных сроков. Но пройдя энергопереход и построив принципиально новые энергобалансы, все три экономики получат колоссальное преимущество перед всеми иными. И компенсируют нынешние убытки за счет гораздо более высокой конкурентоспособности. Ну, а все остальные, кто останется на нынешнем уровне, будут вынуждены догонять, причем догонять в отстающем темпе. Что только усугубит разрывы между ними и этими тремя крупнейшими рынками. Или не тремя — возможно, что кто-то сойдет с дистанции. Но тут уж ничего не поделаешь: развитие — это всегда риск провала. Но приз можно получить, только напрягаясь из последних сил. Пешком можно лишь утешаться олимпийским принципом: «главное не победа, а участие». В российском случае даже участие — слишком громко сказано. Разве что присутствие.
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Источник: Эль Мюрид
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