Мнение: Пересмотры планов

Катар требует от Евросоюза подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа. ЕС не хочет заключать соглашение на такой долгий срок, так как это идет вразрез с проектом отказа от природного газа и нефти до 35 года в качестве топлива.

Однако теперь, похоже, придется планы пересматривать. Они, в общем-то, и так выглядят крайне нереалистичными: три крупнейших экономики мира (китайская, американская и европейская) практически синхронно подошли к энергопереходу, и во всех трех экономиках происходят сбои и разбалансировка. Это, в общем-то, совершенно нормальная ситуация для любого процесса перехода, особенно в столь сложных системах, как энергетика, да еще и с учетом масштабов экономик. Нелепо предполагать, что все будет проходить без сучка и задоринки. Вначале в жесточайший энергокризис попал Китай, теперь в него полным ходом вкатываются США, последним по очереди, но скорее всего, не последним по масштабу станет Европа.

В Штатах мейнстримным является мнение, что катаклизмы на энергорынке вызваны волюнтаристскими решениями администрации Байдена. Что отчасти верно, но сильно отчасти: настолько огромную энергосистему невозможно ввергнуть в кризис за полтора года несколькими неверными решениями. Компенсаторные механизмы таких систем обладают чудовищной инерцией. И раз так — то это процесс объективный, и единственное объяснение (здравое, во всяком случае) — это как раз фазовый переход, тем более, что на всех трех энергорынках, где происходит такой переход, идут однотипные процессы.

Всё то же самое сегодня разворачивается и на европейском рынке. С запозданием примерно на год от китайского. Темпы перехода взяты слишком высокие, идет рассинхронизация процессов, но всё это преодолимо через коррекцию сроков проекта. Придется сдвигать сроки: не 35, а, к примеру, 40 год станет годом окончания перехода. Опять же — кризис на европейском рынке, как считается, вызвала Россия с ее маниакальной идеей шантажировать Евросоюз своими энергоресурсами. И отчасти это тоже верно. Но есть эмпирическое правило: кризис всегда носит внутренний характер, внешние факторы могут усилить, ослабить, ускорить, замедлить кризис — но ключевыми всегда являются внутренние противоречия. Они понятны: это кризис управления, вызванный сложными динамичными и многофакторными процессами перехода от одной системы к другой. От одного энергобаланса к другому.

Поэтому нет особых сомнений, что Европа пройдет через этот период, как пройдет его и Китай, и США. Да, с потерями и отставанием от первоначальных сроков. Но пройдя энергопереход и построив принципиально новые энергобалансы, все три экономики получат колоссальное преимущество перед всеми иными. И компенсируют нынешние убытки за счет гораздо более высокой конкурентоспособности. Ну, а все остальные, кто останется на нынешнем уровне, будут вынуждены догонять, причем догонять в отстающем темпе. Что только усугубит разрывы между ними и этими тремя крупнейшими рынками. Или не тремя — возможно, что кто-то сойдет с дистанции. Но тут уж ничего не поделаешь: развитие — это всегда риск провала. Но приз можно получить, только напрягаясь из последних сил. Пешком можно лишь утешаться олимпийским принципом: «главное не победа, а участие». В российском случае даже участие — слишком громко сказано. Разве что присутствие.

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