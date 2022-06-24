Подземный город гигантов под столицей Тибета с саркофагами «богов»

Могла ли в древности существовать неизвестная цивилизация, которая обитала глубоко под землей, а ее обитатели были гигантского роста? Просто выдумки, скажут многие, но может быть не все так просто.

В 1956 году в Великобритании вышла странная книга под названием “Третий глаз” за авторством человека по имени Тьюсдей Лобсанг Рампа. За этим псевдонимом скрывался британец Сирил Генри Хоскин (1910-1981), который на полном серьезе считал себя реинкарнацией тибетского ламы.

Преподнося себя как тибетского ламу, Хоскин издал множество книг (в России они тоже выходили), но нас интересует именно “Третий глаз”, потому что там описывается якобы существующий в Тибете подземный город древний гигантов – “Богов”.

Книга написана как “автобиография” ламы и его житие в монастыре Чакпори в Тибете. Среди множества странностей в книге, таких как операция Рампы по просверливанию дыры в собственной голове, чтобы высвободить таинственные ментальные способности, открыть Третий глаз, и странное обнаружение его собственного мумифицированного тела из предыдущего воплощения, есть его рассказ об обнаружении огромного подземного мира, находящегося прямо под столицей Тибета, Лхасой.

В книге описывается как Рампа и местный священник спустились под дворец Далай-Ламы (дворец Потала), чтобы исследовать систему пещер, стены которых были украшены странными символами и рисунками неизвестных эпох.

Следуя по темному туннелю, ведущему вниз, Рампа вышел в огромную пещеру с подземным озером. Потолок пещеры был таким высоким, что он не мог определить его высоту, поскольку свет его лампы не достигал потолка.

Здесь на стенах были нарисованы странные геометрические узоры, а также были изображения человекоподобных существ огромного роста и причудливых механизмов, подобных которым он никогда не мог себе представить, наряду с письменами на неизвестном ему языке.

Затем Рампа и священник пошли по боковому проходу, а когда свернули, то оказались в “черной комнате”, где стояло три саркофага, сделанные из гладкого черного камня, похожего на обсидиан. Они были покрыты множеством странных символов и чем-то похожим на звездную карту.

Внутри них находились тела гигантов, которые сопровождавший его священник назвал телами древних богов, которые пришли в наш мир в далекой древности.

“Я посмотрел, очарованный и благоговейный. Перед нами лежали три обнаженные золотые фигуры. Двое мужчин и одна женщина. Каждая линия, каждая метка точно воспроизведены золотом. Но размеры! Женщина была почти десяти футов в длину (3 метра), а более крупный из двух мужчин был не ниже пятнадцати футов (4,5 метра).

Их головы были большими и сужались на макушке. Челюсти были узкими, с маленьким тонкогубым ртом. Нос был длинным и тонким, а глаза глубоко посаженными. Они не выглядели мертвецами, а словно спали”.

Все стало еще более странным, когда Рампа и священник продолжили свое путешествие по сложному лабиринту сырых пещер, туннелей и проходов. Рампа утверждал, что в гнетущем мраке здесь, под землей, они видели “фантастических существ”, подобных которым он никогда не видел, снующих повсюду, а также ярко освещенную комнату, скрытую за раздвижной стеновой панелью, в которой находилось множество странных бездействующих машин, чье назначение он не мог понять.

Когда этот “экскурсионный тур” был завершен, Рампа заявил, что он обрел новую способность смотреть сквозь время и что он видел видения древних эпох, когда эти загадочные гиганты, которых он видел в саркофагах, правили нашей планетой.

Это не единственная подобная история о загадочных гигантах, которые обитали в подземных городах, потому что есть еще теория Полой Земли, которая рассказывает по сути похожие вещи.