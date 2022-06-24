 

Мнение: Динамика СВО. Май-июнь 2022

24.06.2022, 6:40, Разное
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Обзор динамики СВО за май-июнь от Дениса Селезнева.

Источник: Colonel Cassad



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