 

«Теперь Пентагон должен доказать, что НЛО из этого мира»

24.06.2022, 6:40, Разное
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Три года назад доктор Митио Каку выступал на конференции, где развивал тему НЛО, пытаясь понять, «почему они не могут быть объектами или кораблями из других миров».

Тогда известный физик-теоретик попросил участников уфологического Конгресса «предъявить доказательства».

Теперь же Каку заявляет, что НЛО не подчиняются известным законам аэродинамики и выходят за рамки технологии, которую человек мог бы сегодня создать.

Спустя несколько лет Митио Каку высказал мысль, что феномен НЛО раскрыл настолько невероятные технологии, что теперь военные должны доказать, что НЛО не являются объектами из других миров.

В недавнем интервью с Джо Роганом Митио Каку объяснил, как различные наблюдения были подтверждены заслуживающими доверия свидетелями.

«Раньше люди, которые верили в НЛО, должны были доказать их существование, но теперь это бремя перешло к Пентагону, к военным, и именно они теперь должны доказать, что НЛО не являются инопланетными технологиями».

В прошлом ученые считали запретной темой обсуждать или вообще интересоваться НЛО. Однако в последние годы накопилось так много доказательств, что эта парадигма просто рухнула.

Что интересно, так это то, что эти НЛО при проходе через звуковой барьер не производят шума, который можно услышать за много миль во всех направлениях. Неопознанные объекты практически бесшумны, и у них нет видимых движущих сил. Это показывает, что объекты не из этого мира, потому что в настоящее время ни один сверхсекретно построенный самолет или аппарат не действует таким образом.

Таким образом, НЛО не подчиняются законам физики, функционируют за пределами нашего понимания и нарушают известные законы аэродинамики.

НЛО могут спуститься на 20000 метров в течение нескольких секунд, и самое интересное, что они могут даже двигаться под водой, то, о чем исследователи раньше даже не подозревали.

«НЛО движутся с невероятной скоростью, от Маха 5 до Маха 20, что в двадцать раз превышает скорость звука, то, что не может выдержать человек, а таким беспилотником вообще невозможно будет управлять».

Митио Каку теперь признает, что эти объекты не из этого мира, и он считает, что «мы не одиноки, и никогда не были, и что кто-то часто посещает нас».



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