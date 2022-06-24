Видеоигры могут положительно влиять на интеллект детей

Видеоигры оказались не такими уж и вредными для детей, как считают ученые. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, подтверждает это.

Было опрошено более пяти тысяч детей от 10 до 12 лет. Эксперты узнали, сколько часов добровольцы проводили за компьютером и телевизором. Также было изучено влияние экранного времени на развитие ребенка, его интеллект, способность быстро запоминать информацию и применять ее для решения проблем.

Результаты показали, что большое количество экранного времени негативно влияет на интеллект, но прохождение тестов этими же детьми спустя два года продемонстрировали обратное. Уровень когнитивных способностей был выше у тех, кто в детстве больше играл в видеоигры.