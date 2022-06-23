 

Скрытная жена и выросшие в Германии дети: как живет семья Шатунова

23.06.2022, 19:35, Разное
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В свое время девушки были готовы буквально разорвать Юрия Шатунова на части, однако он никогда не стремился бросаться в любовный омут с головой. Артист женился всего один раз и оставался верен супруге, которая подарила ему двоих детей. Многие задавались вопросом, как живет семья экс-солиста “Ласкового мая”, а тот лишь отмечал, что невероятно счастлив. О личном он практически не распространялся.

Со своей единственной женой, Светланой, Юрий познакомился еще в начале нулевых. В тот момент певца уже обожали миллионы слушателей, но только не она. Красавица-блондинка, живущая в Германии с самого детства, не знала ни Шатунова, ни группу “Ласковый май”, ни знаменитую песню “Белые розы”. Впрочем, Юрию это было и не нужно.

Певец увидел Светлану в одном из немецких кафе, когда путешествовал с гастролями, и влюбился с первого взгляда. Новая знакомая была юристом по образованию и любила совсем другую музыку. Тот факт, что девушка не была поклонницей его творчества, оказался для певца большим плюсом. Все, о чем он мечтал – построить союз, основанные не на корысти, а на любви.

С момента первой встречи Юрий и Светлана практически не расставались. Голубки жили вместе в Германии, а певец если и приезжал в Россию по работе, то потом обязательно возвращался к любимой. В 2006-м избранница подарила артисту сына Дэнниса, чуть позже они расписались, а в 2013-м у супругов родилась очаровательная дочка Эстелла. С появлением малышей Шатунов еще стремительнее рвался домой с гастролей – уж больно скучал по семье.

Супруга артиста оставила работу, чтобы посвятить себя дому и детям, и полностью поддержала мужа в решении не афишировать личную жизнь. Светлана всегда жила скрытно, не появляясь на телевидении и не раздавая интервью, а Юрий изо всех сил старался оградить близких от внимания прессы. Стоит сказать, оберегать семью от сплетен у артиста получалось на ура – долгие годы о его личной жизни говорили только с восхищением.

Наследники Юрия Шатунова, хоть и выросли в Германии, хорошо говорят и на русском языке. В СМИ писали, что сын певца увлекается спортом, компьютерными играми и музыкой, а дочь занимается танцами и поет. Как и жену, своих наследников Шатунов практически не показывал. Судя по всему, он слишком хорошо помнил те времена бешеной популярности, когда жизнь участников “Ласкового мая” обсуждали буквально на каждом шагу.



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