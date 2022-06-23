Радиолюбитель, пытавшийся принять сигнал китайского лунохода, услышал на записи звуки губной гармошки

Американский радиолюбитель и блогер Стивен Коллман заявил, что записал звучащие из космоса звуки губной гармошки, когда пытался перехватить сигналы от китайского лунохода.

На запись также попали обрывочные реплики на одном из распространённых европейских языков.

Инцидент произошёл при первом испытании новой принимающей станции, которую молодой исследователь собрал на пожертвования от своих поклонников. Оборудование обладает чрезвычайно высокой чувствительностью и может слышать «всё, что происходит на Луне». Если Китай может принимать какие-то сигналы со спутника Земли, это может сделать и его станция, говорил он.

Разбирая первую шестичасовую запись в поисках сигналов, Коллман обратил внимание на мелодичный приглушённый звук, на спектрограмме напоминавший выверенное музыкальное произведение. Усилив фрагмент и очистив от его шумов, американец понял, что это очень напоминает игру на губной гармошке. Исследователь обработал другие звуки, принятые в том же временном промежутке, и смог даже различить некоторые слова на иностранном языке.

– Я не разбираюсь в лингвистике, но насколько я понял со словарём, это была какая-то пьеса или рассказ по мотивам книг о Гарри Поттере. Я почти уверен в этом, потому что там говорилось о полукровках и каком-то магическом или чудесном оружии… Получить связный текст оказалось очень сложно из-за помех, – рассказал он.

Американец опубликовал фрагмент записи в сети. Один из его немецких подписчиков написал в комментариях, что ему кажется, будто там «ругают какого-то фон Брауна». В свою очередь зритель из Аргентины, тоже владеющий немецким языком, усомнился во всём происходящем и посоветовал Коллману «не заниматься ерундой» и прекратить искать в космическом шуме что-то осмысленное.

Запись стала настолько популярной, что её даже прокомментировали в NASA – там тоже призвали не верить «дешёвым сенсациям». Скорее всего, считают в организации, Коллман записал отражённый эфир какой-то из земных радиостанций. Сам он с этим не согласен: простейшие физические расчёты, по его словам, исключают возможность такого отражения.

– Послушайте, молодой человек, это всё-таки космос. И там действуют свои, космические законы, – ответил ему в Twitter замдиректора NASA Льюис Мэдоу. – Глупо пытаться судить о космосе по нашей, земной физике. Это наука!

Коллман намеревался продолжить исследования и сделать новые записи, однако 21 июня во дворе его дома разбился метеозонд, целиком уничтожив при этом принимающую станцию. На данный момент исследователь ведёт сбор средств на новое оборудование.

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