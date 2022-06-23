Не просто пучок, а обязательно небрежный: учимся делать самую модную прическу лета для средних и длинных волос

Как ни сменялись бы тенденции моды, постоянным остается одно – прическа пучок, которая одинаково хорошо подходит и для уборки дома, и для выхода на красную дорожку. В зависимости от того, какой ее сделать, эффект может получиться самым неожиданным – от волос, будто немытых несколько дней, до легкой небрежности, на создание которой, кажется, ушло несколько часов.

Высокий небрежный большой пучок

Для того чтобы сделать такую красоту, следует собрать высокий хвост, затем разделить его на две части и закрутить каждый жгутом в противоположном направлении. Затем жгуты соединяются между собой по спирали и закручиваются вокруг резинки хвоста, но не слишком туго, чтобы пучок получился максимально взъерошенным. Следует использовать несколько шпилек, чтобы закрепить прическу, а затем повязать шарф и выпустить впереди несколько прядей.

Пучок в стиле Меган Маркл

Для того чтобы сделать такой пучок и повторить королевский стиль, следует собрать волосы как можно ниже, а затем разделить их на две неравные части. С помощью одной скручивается классическая гулька, которую необходимо укрепить шпильками. Оставшимся локоном необходимо обернуть пучок у основания.

Элегантный низкий пучок

Элегантность тоже может быть немножко небрежной. Для выполнения такого пучка необходимо собрать волосы в низкий хвост, а в последний оборот резинки пропустить волосы не до конца, оставив крючок. Оставшийся локон необходимо обернуть вокруг крючка и закрепить невидимками. Кончик хвоста прячется внутрь гульки. Такую прическу лучше фиксировать максимально надежно, так как она может внезапно распасться.

Максимально высокий пучок

Такой пучок создается по принципу вышеописанного, но после его закрепления шпильками необходимо будет выполнить несколько дополнительных действий. Для этого следует немного развернуть и расслабить гульку, чтобы она смотрелась более объемно.

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Классическая пышная гулька на макушке

Для того чтобы создать такую прическу, не потребуется особых навыков. Самым сложным этапом станет необходимость собрать волосы максимально высоко и загладить их гелем. На этом этапе можно воспользоваться и другими фиксирующими средствами, например, лаком, чтобы убрать все волоски и пригладить их к голове.

Когда все будет готово, можно начинать скручивать пучок, делая это не слишком туго. Когда пучок будет укреплен шпильками, его необходимо максимально расслабить. Делать такую прическу лучше на чистые волосы, так как если не удастся сделать пучок большим, это сразу же будет выдавать несвежесть волос.

Пучок из кос

Этот пучок создается из двух косичек, сплетенных максимально слабо. Собирать предварительно волосы в хвост не нужно, а косы следует начинать плести, немного отступив от корней. Когда косы будут готовы, их необходимо скрутить между собой не слишком туго, а затем соединить в классический пучок, укрепить шпильками и максимально расслабить косы, чтобы пучок смотрелся небрежно.

Пучок + косы

Для того чтобы создать такой пучок, следует оставить у лица две довольно большие пряди волос, а из центральной части волос сплести свободную косу. Теперь из двух оставшихся прядей тоже сплетаются две косы и закрепляются невидимками на затылке. Когда все три косы окажутся сзади, их можно сформировать в продолговатый пучок и укрепить шпильками. Те косы, которые идут от лба к пучку, необходимо расслабить.

Вечерний пучок

Для создания этой гульки важно правильно разделить волосы. Необходимо взять острую расческу и провести две линии от центра каждой брови к затылку. Из полученных 3 прядей следует сплести косу и завернуть ее по принципу рулета. Когда пучок будет закреплен, боковые пряди, из которых плелась коса, необходимо немного выпустить, чтобы добавить объема.