Rzeczpospolita – после саммита в Мадриде у НАТО будет полная свобода действий на восточном фланге

Ни у одного из 30 государств — членов Североатлантического альянса нет никаких сомнений в том, что Кремль нарушил обязательства 1997 года и тем самым расторг в одностороннем порядке Основополагающий акт, пишет журналист Енджей Белецкий. Он уверен, что на саммите НАТО Варшава, которая всегда считала себя жертвой этого документа, поднимет вопрос не только о постоянных базах, но и о размещении американского ядерного оружия на восточном фланге альянса.



AP

НАТО лишится ограничений, ведь перспектива постоянных баз на восточном фланге становится фактом. На саммите 29 июня Североатлантический альянс признает недействительными свои обязательства в отношении России, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В статье он напоминает, как почти четверть века тому назад, 25 мая 1997 года, в подписанном Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным в Елисейском дворце Основополагающем акте РФ — НАТО альянс обязался, что не будет размещать ядерное оружие и значительные силы альянса на территории стран, претендующих на членство в ближайшие годы.

«Это обязательство — цель которого состояла в том, чтобы сломить сопротивление Кремля в плане расширения НАТО, — с тех пор постоянно преследовало Польшу, Румынию и страны Прибалтики. Однако всё указывает на то, что этому пришёл конец», — подчёркивает автор.

«Мы оказались в таких исторических обстоятельствах, когда все союзники пришли к выводу, что НАТО должно обладать полной свободой действий в определении своей вовлеченности на восточном фланге ввиду того, что РФ совершила на Украине», — сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она уверена, что ни у одного из 30 государств — членов альянса нет никаких сомнений в том, что Кремль нарушил обязательства 1997 года.

В свою очередь, заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ на вопрос бывшего генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена, будет ли в Мадриде принято решение о создании постоянных союзнических баз в странах восточного фланга, ответил следующее: «Я не могу говорить от имени лидеров стран НАТО, но я ожидаю, что это решение будет ими принято». «В целом мы придерживаемся того, что РФ — агрессивный, непредсказуемый субъект. Именно поэтому мы будем стремиться к совершенно новой модели присутствия на востоке», — добавил он.

Польский журналист обращает внимание на то, что особые возражения против отмены Основополагающего акта 1997 года поступали из Германии, Франции и Италии. Эти страны стремились сохранить форум для диалога с Москвой. Несмотря на то что лидеры этих стран во время закрытой встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским настаивали, чтобы Украина выработала компромисс с Владимиром Путиным в плане территориальных уступок, глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заняла однозначную позицию. По её словам, российское правительство без каких-либо колебаний признало, что Основополагающий акт не имеет для него никакой ценности, поэтому необходимо признать тот факт, что соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке Москвой, но никак не НАТО.

По мнению начальника штабов ВС США генерала Марка Милли, создание постоянных баз в таких странах, как Польша, вполне оправданно, ведь это существенный фактор сдерживания, однако из соображений экономии американские войска, скорее всего, будут находиться в них на ротационной основе.

В свою очередь, польские дипломатические источники сообщают Rzeczpospolita, что в Мадриде Варшава поднимет вопрос не только о базах, но и о размещении американского ядерного оружия на восточном фланге, подчёркивает автор.

Согласно мнениям аналитиков, если РФ захочет проверить реальность гарантий безопасности НАТО, она выберет в качестве цели Балтийские страны. Перед саммитом в Мадриде именно они ходатайствовали о постоянном размещении по одной бригаде союзных войск в Литве, Латвии и Эстонии. Это удвоит или утроит численность военнослужащих НАТО, присутствующих уже сегодня на ротационной основе. Одновременно патруль воздушного пространства этого региона превратится по сути в её «оборону».

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не скрывает своего удивления тем, что даже Германия даёт своё согласие в отношении этих двух требований. «Уровень оборонного потенциала стран Прибалтики также значительно повысит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, хотя из-за сопротивления Турции переломных решений в Мадриде ждать пока не стоит», — сожалеет он.