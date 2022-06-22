 

Fox Business – «защитный режим» — Белый дом облегчил график Байдена, чтобы избежать новых конфузов

22.06.2022, 23:20, Разное
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После того как президент США Джо Байден упал с велосипеда на глазах у всего мира, Белый дом перешёл в «защитный режим»: перед запланированным визитом за рубеж глава государства будет больше отдыхать, пишет Fox Business. Тем временем, как отмечает телеканал, на фоне высокой инфляции и транспортного хаоса Америка переживает кризис доверия к власти.

У президента были трудные выходные. У страны тоже. Он упал с велосипеда — это было напоминание о хрупкости нашего президента. Потом один из его кураторов оттащил его от репортёров, пока он не заявил чего не следовало.

Белый дом теперь полностью перешёл в защитный режим. Они отчаянно стремятся избежать новых спотыканий. На этой неделе у него (Байдена. — ИноТВ) очень лёгкий график. Отдых перед отбытием за рубеж.

Сегодня утром The Wall Street Journal, скажем так, подводит итог: «Возраст Байдена больше не табу. Демократы и СМИ внезапно обнаружили, что президент стар». Наверху нет порядка, и это плохо.

А потом ещё вот что: ужасные выходные для путешествий. Тысячи авиарейсов отменены и ещё тысячи отложены. Какой бардак!

Министр транспорта Пит Буттиджич — его рейс тоже отменили! Ему пришлось добираться из Вашингтона в Нью-Йорк на автомобиле. Он присоединился к нам, остальным, кому приходится платить сто долларов, чтобы заправить бак и видеть пустые полки в супермаркетах.

Послушайте, мы к этому не привыкли. Сейчас преобладает ощущение недуга. Руководство не руководит, системы дают сбой, инфляция взлетает. Вероятно, грядёт рецессия.

Это действительно напоминает конец 1970-х. Президент Картер в своей знаменитой речи не использовал слово «недуг», на самом деле он говорил о кризисе доверия. Это было больше 40 лет назад. Разве сейчас у нас не то же самое? Кризис доверия к нашему руководству?

Дата выхода в эфир 21 июня 2022 года.



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