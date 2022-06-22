Мнение: О дивный новый мир

О дивный новый мир

Это мир новой Холодной войны с войнами основных акторов на территории третьих стран.

Это антиглобализированный фрагментированный мир военно-политических блоков

Это мир истончаемого среднего класса и взрывного роста неравенства.

Это мир кризиса неолиберального центризма и роста левого и правого радикализма

Это мир системного государственного терроризма маскируемого под негосударственный

Это мир перманентной государственной кибервойны маскируемой под негосударственную

Это мир гонки обычных, роботизированных, гиперзвуковых и ракетно-ядерных вооружений с общим увеличением количества зарядов и средств доставки.

Это мир милитаризации космоса и возрастания роли космического пространства в глобальном противостоянии.

Это мир, где договора почти ничего не значат, а границы государств меняются, потому что ничем кроме силы они не гарантированы.

Это мир тотальной слежки и непрямого государственного контроля.

Это мир тотального контроля цифровой среды, цензуры и фрагментации интернета.

Это мир профанации беспомощных межгосударственных институтов, начиная с ООН.

Это мир возрастающей ценности не возобновляемых ресурсов и кризиса экономики услуг

Выглядит мрачно, но мы все уже купили билет на этот поезд, соскакивать с которого уже поздно. На самом деле дивный новый мир наступит лишь тогда, когда мы пройдем через наступившие смутные времена трансформации миропорядка.

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