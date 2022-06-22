 

Жена обвинила в пьянстве и побоях, а ведущая – в изнасиловании: громкие скандалы Пьера Нарцисса

22.06.2022, 15:37, Разное
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От семейного счастья до домашнего насилия

Со своей единственной женой, Валерией Калачевой, Пьер Нарцисс познакомился в ночном клубе еще в 2004 году. К тому моменту Пьер уже был настоящей звездой, однако на Валерию его популярность не произвела должного впечатления. Впрочем, как бы девушка ни старалась устоять перед чарами “ласкового мерзавца”, у нее ничего не вышло. Вскоре Нарцисс буквально пленил красавицу своей харизмой.

Со временем регулярные свидания переросли в сожительство, а позже – в семью. В 2005-м у влюбленных родилась дочка Каролина-Кристель, а спустя четыре года они официально стали мужем и женой. Долгие годы все были уверены, что в семье царит счастье и гармония, но все изменилось в 2017 году.

Спустя 12 лет брака Валерия объявила о разводе с певцом, обвинив его в пьянстве и домашнем насилии. Законная супруга Нарцисса рассказала, что он каждый день пил, становясь буквально неуправляемым, и поднимал на нее руку. Может, Калачева и не решилась бы обнародовать такие подробности жизни с мужем, если бы не другой скандал с его участием.

Обвинение в жестоком изнасиловании

Прежде чем Валерия осмелилась рассказать о зверствах Пьера, обвинения против него выдвинула другая девушка. В эфире одной из телепередач радиоведущая Марианна Суворова заявила, что певец жестоко изнасиловал ее в номере отеля. Нарцисс признался в неверности жене, но все остальные обвинения отрицал. По его словам, все произошло по взаимному согласию.

Как бы там ни было, правду мы уже не узнаем. Никакого судебного разбирательства, уголовного дела и наказания для Пьера за громким скандалом на ТВ не последовало. Некоторые пришли к выводу, что эта история была выдумана ради пиара. Впрочем, супруга с певцом все-таки развелась, хоть и сохранила дружеские отношения.

Драка в баре и новый скандал

В 2018 году Пьер Нарцисс вновь стал участником скандала. В СМИ писали, что певец избил и ограбил одного из посетителей московского бара. Впрочем, в этом громкой истории с участием звезды тоже не обошлось без путаницы.

Сначала в Сети писали, что Пьер устроил пьяный дебош, ударив мужчину пивной кружкой и сбежав с его телефоном. Потом Нарцисс заявил, что на самом деле жертвой в этой истории оказался именно он. По словам певца, драку начал человек, названный пострадавшим, а у него есть свидетели, которые могут это подтвердить.



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