Мнение: Диверсия

Беспилотник врезался в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. На предприятии начался пожар, сообщается, что его площадь невелика – порядка 50 квадратных метров, но учитывая, что это обект повышенной опасности, и 50 метров – много.

Инцидент произошел в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. В пресс-службе регионального главка МЧС проинформировали, что угроза распространения огня отсутствует, пострадавших нет. Перед возгоранием на предприятии прозвучал сильный взрыв.

По всей видимости, речь идет о диверсии. Чем-то иным объяснить происшествие сложно. Завод (владелец завода – Медведчук) расположен примерно в 10 км от границы с ЛНР и примерно в 100 км от линии фронта. Так что в любом случае им управлял кто-то, находящийся на российской территории.

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