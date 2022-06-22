 

Новый гоночный автомобиль McLaren Artura GT4 официально представили

22.06.2022, 13:15, Разное
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Известный автопроизводитель McLaren официально выпустил новую модель гоночного автомобиля.

Выпущенный экземпляр выгодно отличается от предшественника тем, что его вес сократился на 130 кг. Кроме того, в компании постоянно работают над совершенствованием конструкции с целью сокращении массы автомобиля. Для гоночного экземпляра McLaren применили комфортный силовой агрегат.

Также новинка McLaren Artura GT4 обладает семиступенчатой трансмиссией, более упрощенной на фоне оригинальной модели. Существенную доработку претерпела система аэродинамики, тем самым позволив добиться улучшенных показателей разгона. Остальные параметры представленной модели McLaren Artura GT4 пока остаются засекреченными.



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