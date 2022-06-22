Какие тренды будут в постельном белье в ближайшие годы

Мода, не спи: тренды в мире постельного белья

Сегодня можно однозначно сказать, что в тренде минимализм и упрощенные формы.

Михаил Забелин: “Сейчас мы постоянно расширяем линейку однотонных комплектов без принтов. Палитра очень богатая – так же, как и выбор ткани. Но в то же время все еще есть огромный пласт женщин, которые продолжают любить принты, иногда очень яркие”.

Вообще, говоря о покупке постельного белья, первое, на что стоит ориентироваться – это вовсе не мода, а ваши желания. Ведь новое постельное белье – это всегда про новое настроение, новую атмосферу в спальне. Покупая красивое постельное белье, радикально отличающееся в цветовой гамме, вы создаете абсолютно новый спальный “посыл”. Комната преображается и наполняется новой эстетикой, что безусловно отразится и на вас.

Если не мода, то что: ориентиры для выбора постельного белья

Больше, чем мода на ваш сон и ваше самоощущение в постели влияет качество ткани, из которого изготовлено постельное белье.

Так в составе ткани однозначно должен присутствовать хлопок и ничего больше. “Не стоит приобретать синтетические комплекты, ведь гигроскопичность у них слишком низкая, – объясняет Михаил Забелин. – Подобное белье вызывает повышенную потливость, ткань дышит плохо, а еще электризуется”.

Идеальное постельное белье изготовлено из сатина, чуть менее претенциозны бязь и поплин. Так бязь может вызывать немного спорные ощущения, если вы обладаете слишком чувствительной кожей. Если же у вас нормальная чувствительность, вы вольны выбирать комплект в любом тканевом исполнении.

Второе, на что стоит обратить внимание при выборе комплекта – это формат окраски. Важно, чтобы окрашивание было реактивным, тогда белье не будет краситься и не потускнеет даже спустя десятки стирок. Как проверить качество окрашивания еще до момента покупки? Просто возьмите ватную палочку, намочите ее и потрите ткань. Если палочка окрасится, значит вы имеете дело с пигментным окрашиванием. Такое белье брать не стоит.