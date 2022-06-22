 

В Москве начали продавать NFT-квартиры

22.06.2022, 12:32, Разное
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В рамках федеральной программы по цифровизации группа компаний ПИК приступила к созданию собственной метавселенной «МетаПИК», которая будет представлять собой виртуальные пространства с жилыми комплексами.

Для присоединения потребуется покупка виртуальной квартиры в виде NFT-токена.

– Наши 3D-художники и VR-разработчики уже закончили работу над подпространством «МетаСолнцево», и в течении двух недель после его запуска нам удалось реализовать около пятидесяти квартир ценой в 7-9 ETH,- сообщает менеджер проекта «МетаПИК» Леонид Грачёв.

В компании отметили, что высокий спрос на виртуальное жилье в основном наблюдается среди молодых IT-специалистов, студентов средних и старших курсов технических ВУЗов и крипто-энтузиастов.

– Проект также предоставляет возможность покупки жилья в ипотеку под 9-12% годовых, что делает его более доступным и привлекательным для молодежи, которая нередко испытывает сложности с поиском доступной недвижимости, – добавил Грачёв.

Одним из первых приобретателей апартаментов в «МетаСолнцево» стал известный блогер и урбанист Илья Варламов, который уже успел раскритиковать виртуальный жилой комплекс за иррациональное обилие парковочных мест, однако также похвалил разработчиков за удобный и современный дизайн общественных пространств.

Помимо «МетаСолнцева» метавселенную в скором времени пополнят виртуальные микрорайоны «МетаТушино» и «МетаМедведково», а также жилые комплексы премиум-класса «МетаОстоженка» и «МетаТишинка».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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